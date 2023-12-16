Kız isteme töreninde tuzlu kahveye kayınvalide müdahalesi! Tuzlu kahve yapmaması için gelini ikna etmeye gitti aldığı cevap viral oldu

Bir kayınvalide, gelin adayı kahve yaparken mutfağa girip tuzlu kahve yapmaması için ikna etmeye çalıştı. Kayınvalide mutfağa gelerek gelinini tuzlu kahve yapmaması için ikna etmeye çalışırken mutfakta "Bizim bir tanecik kızımız var" cümlesi duyuldu.

Kayınvalidesini mutfağın kapısından içeri sokmayan gelin "Korkma ben can çekiştirmem direkt gider." diyerek kayınvalidesinin yüzüne kapıyı kapattı. O anlarda kayınvalidenin geline bakışı ve gelinin sözleri sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Görüntüler kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşince beraberinde binlerce beğeni ve yorum da getirdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke o kahveyi kayınvalidene yapsaydın" yorumu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O göz devirişi gerçekten mükemmel" yorumunu ekledi.