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Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere yapılır? DSÖ'den korkutan uyarı!

25.11.2022 19:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kızamık aşısında büyük düşüş yaşandı. Koronavirüs nedeniyle birçok çocuk kızamık aşısı yaptıramadı. Konuya ilişkin korkutan açıklamalarda bulunan DSÖ (Dünya Sağlık Örgütü) ilerleyen zamanlarda daha büyük salgınların meydana gelebileceğini belirtti. Ayrıca DSÖ, koronavirüs yüzünden aşılanamayan çocuk sayısının rekora ulaştığını kaydetti. Peki kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere yapılır? İşte detaylar...

Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere yapılır? DSÖ'den korkutan uyarı!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) kızamıkla ilgili korkutan açıklamalarda bulundu. 2020'de patlak veren koronavirüs nedeniyle geçtiğimiz yıl, kızamık aşısı olamayan 40 milyona yakın çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca DSÖ, geçtiğimiz yıl 128 bin kişinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiği de hatırlatıldı. Peki kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere yapılır? DSÖ'den korkutan uyarı! İşte detaylar...

KIZAMIK AŞISI NE ZAMAN YAPILIR?

Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak aşısı 9 ve 12. aylar ile 4-6 yaş arasında karma aşı olarak yapılıyor. Kızamık aşısını zamanında olanların, hastalığa yakalanma riski azalır. Aşısının koruyuculuğunun 2 veya 4 yıl olduğu biliniyor.

Kızamık aşısı ne zaman yapılır? Kızamık aşısı kimlere yapılır? DSÖ'den korkutan uyarı!

KIZAMIK AŞISI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Kızamık aşısından sonra, aşının uygulandığı bölgede nadiren ağrı, kızarıklık ve şişlik meydana gelebilir. Özellikle bebek ve çocuklarda görülebilen bu etkiler, zamanla kaybolur.

128 BİN KİŞİ KIZAMIK HAYATINI KAYBETTİ

Pandemi nedeniyle yaklaşık 40 milyon çocuk kızamık aşısı dozunu kaçırdı. Aşılamadaki bu düşüş, milyonlarca çocuğu enfeksiyona karşı duyarlı hale getirir.

Hindistan'da, kızamık salgını sebebiyle toplamda 12 çocuk hayatını kaybetti. DSÖ tarafından açıklanan verilere göre, 2021'de dünya çapında 9 milyon kızamık vakası görüldü. Bunlardan 128 bini hayatını kaybetti. Birçok ülkede kızamık salgınları patlak verdi.


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