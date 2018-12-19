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Kızı ile damadının tartışmaması için parkta yaşamaya başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 21:24 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, parkta battaniyeye sarılarak ısınmaya çalışan evsiz Kazım Polat'a (55) polis sahip çıktı. Kızı ile damadının arasının bozulmaması için sokakta kaldığını belirten Polat, Emniyet müdürlüğü'ne götürüldü.

İlçe merkezindeki Bağlar Mahallesi'nde bulunan parkta battaniyeye sarılı adamı görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polisin araştırmasında Kazım Polat'ın anlattıkları yürek burktu.

Polat'ın ilçede yaşayan kızının yanına geldiği ve kızı ile damadının arasının bozulmaması için evi terk ettiği öğrenildi.

Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı

Evi olmadığı için küçük 2 oğlunu da akrabalarına bıraktığını söyleyen Polat, "Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde ikamet etmekteyim. 1 kızım ve iki oğlum var. Oğullarım küçük olduğu için biri halasında biri de ablasında kalıyor.

Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı

"Ev kiramı ödeyemediğim için dışarda kaldım. Siverek’te oturan kızıma sığındım ancak onun da durumu iyi değil. Kocası ile huzuru bozulmasın diye evinde daha fazla kalamadım. Kaç gecedir bu parkta sabahlıyorum, hava çok soğuk” dedi.

Kızı ile damadının tartışmaması için sokakta kaldı

Soğukta titreyen polat, polis aracına bindirilerek İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Siverek evsiz

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