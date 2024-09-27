MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızıl Goncalar'dan bomba transfer! Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni oyuncu daha geliyor!

Kızıl Goncalar'dan bomba transfer! Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni oyuncu daha geliyor!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
27.09.2024 11:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün yer aldığı Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonuyla birlikte yeni isimler de diziye dahil olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 2 karakterin dahil olduğu Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni isim daha katıldı.

Kızıl Goncalar'dan bomba transfer! Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni oyuncu daha geliyor!

Show TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yeni karakterlerle bomba gibi bir giriş yaptı. Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in kadrosuna girdiği dizinin kadrosuna şu sıralar yeni isimler dahil oluyor.

kizilcik-serbeti-3-sezon-ne-zama

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’ın partneri olacak Duygu Kocabıyık ve annesi Semra San'ı duyurmuştu. Şimdi ise yeni iki isim daha Kızılcık Şerbeti'ne geliyor.

KIZIL GONCALAR'DAN TRANSFER OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katılıyor. Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Batuhan-Bozkurt

Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur hayat verecek. Bu iki yeni karakterin cuma akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak ediliyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti
En Çok Okunan Haberler
Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Silinen bazı görüntüler geri getirildi! Narin soruşturmasında son perde: Aile yoğun bir çaba içinde

Vatandaşlara dağıtılan nevresimin içine neden çip konuldu? Dinliyorlar mı endişesi sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Vatandaşlara dağıtılan nevresimin içine neden çip konuldu? Dinliyorlar mı endişesi sosyal medyayı salladı! Gerçek bambaşka çıktı

Zincir pizza devi iflas eşiğinde! O mağazalar yeni sahiplerini bekliyor

Zincir pizza devi iflas eşiğinde! O mağazalar yeni sahiplerini bekliyor

'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

'Ben de kullanıyorum, hepimiz tehlike altındayız' Fatih Portakal herkesi uyardı: Şifrenizi başkasına veriyorlar

Olay iddia: "Beni cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayın"

Olay iddia: "Beni cumhurbaşkanı adayı olarak açıklayın"

Kamera kayıtları ortaya çıktı! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

Kamera kayıtları ortaya çıktı! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Yeni sezon, yeni tarz! Camper ayakkabılarda büyük indirim başladı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

Fonksiyonel, dayanıklı, rahat! Merrell indirimi devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.