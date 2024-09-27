Kızıl Goncalar'dan bomba transfer! Kızılcık Şerbeti'ne 2 yeni oyuncu daha geliyor!

Show TV'nin iddialı dizileri arasında yer alan Sıla Türkoğlu ve Doğukan Güngör'ün başrolü paylaştığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezona yeni karakterlerle bomba gibi bir giriş yaptı. Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik'in kadrosuna girdiği dizinin kadrosuna şu sıralar yeni isimler dahil oluyor.

Geçtiğimiz günlerde Birsen Altuntaş, Metehan karakterine hayat veren Rahimcan Kapkap’ın partneri olacak Duygu Kocabıyık ve annesi Semra San'ı duyurmuştu. Şimdi ise yeni iki isim daha Kızılcık Şerbeti'ne geliyor.

KIZIL GONCALAR'DAN TRANSFER OLDU!

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; dizinin kadrosuna Batuhan Bozkurt ve Servet Pandur katılıyor. Kızıl Goncalar’da rol alan Batuhan Bozkurt dizide Firaz rolüyle Görkem’in (Özge Özacar) üvey annesinin oğlu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Firaz’ın annesi Asude’ye ise Servet Pandur hayat verecek. Bu iki yeni karakterin cuma akşamı yeni bölümü yayınlanacak olan dizinin seyrini nasıl değiştireceği merak ediliyor.