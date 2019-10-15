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KIZILAY BAŞKANI KINIK: 50 BİN İNSANA YARDIM EDEBİLECEĞİMİZ BİR KAPASİTE HAZIRLIĞI YAPTIK

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 13:23 | Son Güncelleme

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık.

İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL DHA
Türk Kızılay'ı Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay olarak 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık. Yerlerinden edilmiş insanların bu bölgelere göçü tekrar yerlerine yerleşmesinden sonra desteklerimiz olacak." dedi.

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık devam eden Barış Pınarı harekatı ile birlikte bölgede yapılan çalışmalar ve yapılacak insani yardım konusunda açıklama yaptı. Kınık, "Bölgenin güvenli bölge haline gelmesinden sonra bölgedeki ihtiyaçların karşılanması sağlık, gıda, eğitim gibi sınır ötesi yapılacak yardımlarla ilgili daha önce Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı operasyon bölgesinde yaptığımız gibi hem Türkiye'deki aktörlere ve uluslararası Dünyaya destek vereceğiz. Bugün arkadaşlarımız bir konvoyla Telabyad bölgesine girdiler. İnsani yardım faaliyetlerimize başladılar. Sağlık bakanlığımızla birlikte yürüttüğümüz daha önceki bölgelerde 6 hastane 34 tıp merkezi işletiyoruz. Sağlık bakanlığının yönettiği bu hastanelerde 2 bin 300 Kızılay sağlık personeli çalışıyor. Su dağıtım sistemlerimizle destek veriyoruz. Kızılay olarak 50 bin insana yardım edebileceğimiz bir kapasite hazırlığı yaptık. Yerlerinden edilmiş insanların bu bölgelere göçü tekrar yerlerine yerleşmesinden sonra desteklerimiz olacak. Bu yükü Türkiye'nin tek başına kaldırması kolay değil. Bu operasyon insanların evlerine güvenli bir şekilde dönüşü için yapılıyor ve bütün dünyanın buna saygı duyması ve bu taşın altına elini koyması gerekiyor." dedi.

Görüntü Dökümü:
-Kınık'ın açıklamaları
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