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  4. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının sözleri sonrası Müjde Uzman o yoruma kızdı! "Sıksaydın dişini 1-2 sezon"

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının sözleri sonrası Müjde Uzman o yoruma kızdı! "Sıksaydın dişini 1-2 sezon"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
09.09.2024 08:09
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Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, Müjde Uzman’ın diziden ayrılmasıyla ilgili sessizliğini bozdu. Faruk Turgut'un yanıtı sonrası Müjde Uzman da sinirlerine hakim olamadı.

Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısının sözleri sonrası Müjde Uzman o yoruma kızdı! "Sıksaydın dişini 1-2 sezon"

Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterine hayat veren Müjde Uzman tükendiğini söyleyerek yaptığı paylaşımla uzun süre gündemde kalmıştı.

Müjde Uzman bir süre sonra diziyi de bıraktı. Konuya dair aylar sonra yapımcıdan ise eleştiri geldi.

"Müjde Uzman ile ciddi problem yaşadık" diyen FarukTurgut devamında şunları söyledi:

"2. sezonun sonunda ayrıldık. 'Tükenmişlik sendromu' yaşıyorum diye bir video çekmişti, artık sete gelmek istemiyordu ama işlerin öyle olmadığını sonradan anladık. Şimdi başka bir diziyle anlaşmış. Sanıyorum eylül, ekim aylarında ekranda bir başka dizide olacak."

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Faruk Turgut Kızılcık Şerbeti dizisinde Alev karakterinin öleceğini de söyledi. Bu açıklamalar sonrası Müjde Uzman'a bazı sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

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"MUHTEŞEM YÜZYIL'DAKİ MERYEM UZERLİ GİBİSİN"

Bir kişi "Kırk yılın başı bir işte başarılı oldun onu da yarım bıraktık. Muhteşem Yüzyıl'daki Meryem Uzerli gibisin o da bir kesere sap olamadı. Sıksaydın dişini 1-2 sezon" deyince Müjde Uzman sinirlendi.

Kızılcık Şerbeti'nin Alev'i bu kişiye "Başarıdan anladığımız, isteklerimiz ve kendimizi var etme şekillerimiz-hepimizinki farklıdır. Şu iğrenç cümlelerinizi de alıp gidin ve kendi hayatınızla meşgul olun lütfen" diyerek sert çıktı.

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