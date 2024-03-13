Kızılcık Şerbeti yine karışacak! İki bomba ayrılık...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan dizi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cuma akşamı ekrana gelecek bölüm heyecanla beklenirken dizi cephesinden iki ayrılık haberi geldi.

İKİ İSİM VEDA EDİYOR

Yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran yetenekli genç yıldız Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek.

İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği öğrenildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları ortaya çıktı.







