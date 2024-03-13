MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Kızılcık Şerbeti yine karışacak! İki bomba ayrılık...

Kızılcık Şerbeti yine karışacak! İki bomba ayrılık...

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 07:47
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma akşamlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti her bölümüyle büyük ses getiriyor. Sosyal medyada çok konuşulan dizide bu hafta beklenmedik ayrılıklar yaşanacak. Dizide iki ismin hikayesinde sona gelinecek.

Kızılcık Şerbeti yine karışacak! İki bomba ayrılık...

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Doğukan Güngör ve Müjde Uzman gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Her bölümü sosyal medyada gündem olan dizi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cuma akşamı ekrana gelecek bölüm heyecanla beklenirken dizi cephesinden iki ayrılık haberi geldi.

İKİ İSİM VEDA EDİYOR

kızılcık şerbeti ertuğtul

Yeni bir değişiklik olmazsa 7 Haziran’da sezon finali yapması planlanan Kızılcık Şerbeti’nde Ertuğrul rolüne hayat veren Kayra Şenocak ile Ertuğrul’un kızı Mihri’yi canlandıran yetenekli genç yıldız Gizem Yanık diziye bu hafta veda edecek.

mihri

İki oyuncunun 55. bölümde hikâyelerinin biteceği öğrenildi. Ertuğrul ve Mihri karakterlerinin seyirci sevdiği için sezon başında planlanandan daha uzun süre dizide kaldıkları ortaya çıktı.


Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilan Polat'tan sonra gözler ona çevrilmişti! Ünlü çifte sürpriz cezaDilan Polat'tan sonra gözler ona çevrilmişti! Ünlü çifte sürpriz ceza
Emre Kınay canlı yayın açıp isyan etti! 'Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum'Emre Kınay canlı yayın açıp isyan etti! 'Seçime de gitmiyorum, sandığa da gitmiyorum'
Ekin Koç'un hiç yaşlanmaması dikkat çekiyor! "Ekin Koç yoksa vampir mi?"Ekin Koç'un hiç yaşlanmaması dikkat çekiyor! "Ekin Koç yoksa vampir mi?"
Anahtar Kelimeler:
Kızılcık Şerbeti sosyal medya Müjde Uzman doğukan güngör
En Çok Okunan Haberler
Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Murat Kurum'dan canlı yayında dikkat çeken sözler: "Size seçim sonucunu açıklayayım..."

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde!

Osmanlı'dan sonra bir ilk: TSK'nın ayak izleri her yerde!

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son seçim' dedi, gündem hareketlendi! Fatih Portakal erken seçim için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Son seçim' dedi, gündem hareketlendi! Fatih Portakal erken seçim için tarih verdi

HÜDA PAR'lı adayla maç izlemişti! DEM Parti adayı ihraç edildi

HÜDA PAR'lı adayla maç izlemişti! DEM Parti adayı ihraç edildi

3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

3 ilden peş peşe deprem haberleri geldi

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile ilgili çarpıcı iddialar, ismi fenomenlerin arasından çıktı

Ünlü doktor Bülent Cihantimur ile ilgili çarpıcı iddialar, ismi fenomenlerin arasından çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

Bahar Fırsatları'na özel Levi's'te kaçırılmayacak indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.