HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kızını taciz eden adamı öldüren baba tahliye edildi

Kızını taciz eden adamı öldüren baba tahliye edildi

26.02.2021 18:49 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ta kızını taciz eden adamı öldürdüğü iddiasıyla 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan baba yeniden yargılanmak üzere tahliye edildi.Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018’de yaşanan olayda Kadir I., kızı Z.I.’yı (26) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin ile önce tartışmış, tartışma sonrası ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek yaralamıştı.

Kahramanmaraş’ta kızını taciz eden adamı öldürdüğü iddiasıyla 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılan baba yeniden yargılanmak üzere tahliye edildi.
Dulkadiroğlu ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’ndeki bir lokantanın ikinci katında 5 Haziran 2018’de yaşanan olayda Kadir I., kızı Z.I.’yı (26) taciz ettiği gerekçesiyle Tamer Çetin ile önce tartışmış, tartışma sonrası ruhsatlı tabancasıyla ateş ederek yaralamıştı. Çetin, ambulansla götürüldüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındıktan sonra, ’hayati tehlikesi yoktur’ şeklinde rapor verilmiş daha sonra hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından tutuklanan Kadir I. hakkında ’kasten adam öldürme’ suçundan müebbet hapis istemiyle Kahramanmaraş 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. 3 Ocak 2020’de görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kadir I.’yı önce ’kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı, ardından da haksız tahrik indirimi ve duruşmadaki saygılı tavrından dolayı cezayı 12 yıl 1 aya indirdi.
Şahsın avukatı Kadir Bastırmacı, karara itiraz ederek davayı istinafa taşıdı. Dosyayı inceleyen Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Ceza Dairesi, suç vasfının değişebileceğinden yerel mahkemenin kararını bozup yeniden yargılanmak üzere Kadir I.’nın tahliyesine karar verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın Iğdır'da keşfedildi! 50 milyon tona yakın
İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatmasıİçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması
Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?Dileklerin kabul olması için hangi dualar okunur?

En Çok Okunan Haberler

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bacakları sosyal medyada olay oldu! 47 yaşındaki Arzum Onan dayanamadı

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

Bomba iddia! 'Eşin seni Songül Karlı ile aldatıyor'

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

1 mart öncesi peş peşe duyurdular! İl il alınan yeni kararlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Deprem Fukuşima'da tankları yerinden oynattı

Deprem Fukuşima'da tankları yerinden oynattı

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

Bakan Koca duyurdu: Çok yakın zamanda başlatacağız

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 24 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

İYİ Partili Akalın erken seçim için tarih verdi

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

Cezaevi isyanında en az 67 ölü!

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

10 il için 15 günlük tam kapanma önerisi gündeme geldi

Diğer Haberler

Malatya'da mutant virüs vakalarında artış

Malatya'da mutant virüs vakalarında artış

Bakan Koca duyurmuştu! Karadeniz’de ‘mutant virüs’ endişesi

Bakan Koca duyurmuştu! Bir bölge diken üstünde

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması

İçişleri Bakanlığı'ndan kısıtlama hatırlatması

Karadeniz'deki vaka artışının nedeniyle ilgili flaş açıklama: 'Yanlış anlama' olabilir

Karadeniz'deki vaka artışının nedeni 'yanlış anlama' olabilir

Fadıl Akgündüz: Maddi zarar söz konusu ama dolandırıcılık anlamına gelmez

Dolandırıcılıktan yargılanan 'Jet Fadıl' kendini böyle savundu

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 75'e çıktı

İstanbul'da trafik kilit! Yüzde 75'e çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.