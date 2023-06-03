Kızıyla yürüyüşe çıktığı sırada karısını sevgilisiyle yakaladı! Sokak ortasında suçüstü yakalanınca ortalık karıştı

Çin’in Jiangsu eyaletinde ismi açıklanmayan bir kadın eşi ve kızına işte olduğunu söyleyerek sevgilisiyle buluştu. Birlikte yemek yedikten sonra el ele yürüyüş yapmaya karar veren yasak aşk yaşayan çift, kadının kocası ve kızı tarafından kıskıvrak yakalandı. Akşam yürüyüşüne çıkan baba kız ihanetle yüzleşince Sanook’un haberine göre işler bir anda kontrolden çıktı.

SEVGİLİSİNİ SAVUNDU

İhanetle yüzleştiği için öfkelenen koca eşinin sevgilisini arkasından yakalayarak önce yumruk attı. Yere düşen adamı defalarca kez tekmeleyen kocayı eşi durdurdu. Kocasıyla sevgilisinin arasına giren kadın sevgilisine siper oldu. Olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.