KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı New York’ta konuştu

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski Başbakanı ve eski PASOK Lideri Yorgo Papandreu’nun davetiyle BM Genel Merkezi’nde gerçekleşen Sosyalist Enternasyonal Başkanlık Divanı toplantısına katılarak konuşma yaptı.

Papandreu tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı, Sosyalist Enternasyonal üye devlet ve hükümet başkanlarına hitap ettiği konuşmasında, Kıbrıs konusunda bilgi verip, son gelişmeleri aktardı. Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in son 2 yılda farklı dönemlerde farklı kişilere farklı mesajlar vererek ve kafa karışıklığına neden olan unsurlar arasında gidip geldiğini belirtti.

Etkin katılım ve siyasi eşitliğin Kıbrıs Türk tarafının olmazsa olmazı olduğunu yineleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ya iki kesimli, siyasi eşitliğe dayalı iki kurucu devletli federal çözüm doğrultusunda ilerleyeceğiz ya da bu başarılamadığı takdirde kalıcı bölünme daha görünür hale gelecek” dedi.

"Yakın geçmişte iki önemli fırsat kaçırıldı"

Konuşmasına başlarken dünyada artan eşitsizlik ve yoksulluğun yanı sıra iklim değişikliğinin de alarm verdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, birçok bölgede savaş ve çatışma yaşandığı dikkate alındığında göreceli olarak bir savaş alanı olmasa da Kıbrıs’ın uzun yıllardır hala çözümlenmeyi bekleyen bir sorunu olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, yakın geçmişte Annan Planı ve Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı gibi iki önemli çözüm fırsatının yitirildiğini belirterek, Crans Montana sonrasında düşünme ve değerlendirme dönemi geçirildiğini ve şu an olası müzakerelere zemin olacak referans kavramları üzerinde çalışıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı, referans kavramlarının oluşmasında 11 Şubat Ortak Açıklama Belgesi, geçmiş mutabakatlar ve 30 Haziran tarihli Guterres çerçevesinin öneminin altını çizdi.