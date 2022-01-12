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  4. KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir! Sunucunun minik oğlu stüdyoyu karıştırdı

KKTC'de canlı yayında davetsiz misafir! Sunucunun minik oğlu stüdyoyu karıştırdı

12.01.2022 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) canlı olarak yayınlanan bir televizyon programında ilginç anlar yaşandı. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler’in katıldığı programda, sunucu Muazzez Gazihan oğlu Fikri Ali aniden canlı yayına dahil oldu. Stüdyodaki yayın masasına çıkan minik konuğun hareketleri izleyenleri güldürdü.

KKTC'de Muazzez Gazihan’ın sunduğu bir televizyon programına TDP Girne Milletvekili Zeki Çeler konuk oldu. Gazihan’ın oğlu Fikri Ali’nin birden canlı yayına dahil olmasıyla renkli görüntüler ortaya çıktı.

"ÖZÜR DİLEMENİ GEREKTİRECEK BİR DURUM DEĞİL"

Sunucu Gazihan, oğlu adına özür dilerken, Çeler ise sunucu Gazihan’a, “Özür dileme. Bu senin özür dilemeni gerektirecek bir durum değil” sözleriyle çalışan ebeveynlerin çocuk bakımında ortak sorunu paylaştıklarını ve bunun için imkan sağlanması gerektiğini belirtti.

KREŞ KONUSU KONUŞULUYORDU

TDP’nin manifestosunda bu öneriyi dile getirdiklerini belirten Çeler, “Bugün bu çocuğun, bırakacak güvenilir bir yer olmadığı için stüdyoda olması yapmayı istediğimiz ama yapamadığımız çok önemli bir konuyu hatırlattı bize. Çalışma Bakanlığı yaptığım dönemde de bunu çok dile getirdim. Çocukların sahipsiz kalmaması, çalışanların gönül rahatlığı ile çocuklarını bırakabileceği yerlerin olması gerekiyor. Devletin hem devlet çalışanlarına, hem de özel sektör çalışanlarına kreş imkanı sunması lazım. Lefkoşa Türk Belediyesi bunu başarıyor. Bugün gururumuz olan Lefkoşa Türk Belediyesi sosyal devlet politikasını belediye hizmeti olarak yapıyor. Sosyal devlet politikasını ülke geneline yaymak hepimizin önceliği olmalıdır” ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
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