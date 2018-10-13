"KKTC ile ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya kavuşuyoruz"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız." dedi.

Elvan, bir takım ziyaret ve görüşmeler için geldiği Mersin'in Anamur ilçesinde, yapımı süren iskele inşaatında incelemelerde bulundu.

Firma yetkililerinden bilgi alan Elvan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anamur'un Akdeniz havzasında önemli merkezlerden olduğunu ve Kıbrıs'a yakınlığıyla da bilindiğini söyledi.

İlçenin turizm ve tarım yönüyle potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Burada yeni bir iskele yapıyoruz, tamamlanmak üzere. Toplam 350 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde tabirci caizse devasa bir iskele yapıyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Gümrükle ilgili işlemlerin yapılma imkanına sahip olacak. Bölgenin özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin dışarıya açılması sağlanacak. Ticari açısından da önemi artacak. Önümüzdeki günlerde bu ilçelerimizde çok iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız."