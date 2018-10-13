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"KKTC ile ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya kavuşuyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.10.2018 11:50 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan: "Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız" - "Mersin'in Anamur ilçesindeki bir hastanenin standardı belki Avrupa'nın birçok kentinde, ilinde yoktur diye düşünüyorum. Gurur verici bir hadise"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, "Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız." dedi.

Elvan, bir takım ziyaret ve görüşmeler için geldiği Mersin'in Anamur ilçesinde, yapımı süren iskele inşaatında incelemelerde bulundu.

Firma yetkililerinden bilgi alan Elvan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Anamur'un Akdeniz havzasında önemli merkezlerden olduğunu ve Kıbrıs'a yakınlığıyla da bilindiğini söyledi.

İlçenin turizm ve tarım yönüyle potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Elvan, şöyle konuştu:

"Burada yeni bir iskele yapıyoruz, tamamlanmak üzere. Toplam 350 metre uzunluğunda, 50 metre genişliğinde tabirci caizse devasa bir iskele yapıyoruz. İnşallah 1-2 ay içerisinde tamamlanacak. Gümrükle ilgili işlemlerin yapılma imkanına sahip olacak. Bölgenin özellikle Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerinin dışarıya açılması sağlanacak. Ticari açısından da önemi artacak. Önümüzdeki günlerde bu ilçelerimizde çok iyi gelişmeler olacağını düşünüyorum. Anamur iskelesinin yapımıyla yavru vatan KKTC ile ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecek bir altyapıya böylece kavuşmuş oluyoruz. Önemli bir yatırımımız."

- "Bu tesisleri gezdiğimiz zaman öz güvenimiz daha da artıyor"

Elvan, daha sonra yine yapımı süren yeni Anamur Devlet Hastanesinde incelemelerde bulundu. Hizmete açılan kısımlarda yatan hastaları ziyaret eden Elvan, hastalarla sohbet edip sıkıntılarını dinledi.

Sonrasında inşaat çalışmaları hakkında yetkililerden bilgiler alan Elvan, burada yaptığı konuşmada, hastanede son derece ileri teknolojinin kullanıldığını belirtti.

İnşaatın yüzde 86'sının tamamlandığını vurgulayan Elvan, birkaç ay içerisinde hastanenin açılışının gerçekleştirileceğini aktardı.

Türkiye'deki hastanelerin birçok gelişmiş ülkelerin hastanelerinin standardının çok üstünde olduğunu dile getiren Elvan, "Mersin'in Anamur ilçesindeki bir hastanenin standardı belki Avrupa'nın birçok kentinde, ilinde yoktur diye düşünüyorum. Gurur verici bir hadise. Önümüzdeki günlerde açılışını gerçekleştireceğiz. 200 yatağa yakın bir kapasitesi var. 17 yoğun bakım ünitesi ile 5 ayrı ameliyathanesi var. Bu tesisleri gezdiğimiz zaman gururumuz, öz güvenimiz daha da artıyor. " ifadelerini kullandı.

Elvan, hastanenin bir kısmının kullanıldığını sözlerine ekledi.

Genel Başkan Yardımcısı Elvan'a Mersin Valisi Ali İhsan Su, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Ali Cumhur Taşkın, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve diğer ilgililer de eşlik etti.

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan Anamur Mersin

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