HABER

KKTC'de besicilerden protesto

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 16:17 | Son Güncelleme

Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve arpaya yapılan zammın geri çekilmesi talebiyle protesto eylemi yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve arpaya yapılan zammın geri çekilmesi talebiyle başkent Lefkoşa'da protesto gösterisi yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, traktör, tarım araçları ve eşekleriyle bakanlık önüne gelerek hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Bir grup birlik üyesi ise Tarım Bakanlığının kapısını zorlayarak içeri girdi.

Eylemciler ile polis arasında arbede yaşanırken, bir polisin yaralandığı öğrenildi.

Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları bakanlık önünde yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri eylemin bir varoluş mücadelesi olduğunu, hayvancılıkla uğraşanların üretimden vazgeçtiğini söyledi.

"Bize ekmek parası versinler. Hayvancılık yok oldu." diyen Naimoğulları, "Bir hükümet zam yapıyor, bir tüccar zam yapıyor. Aylardır hayvancı, çiftçi, üretici özveride bulunuyor. Buna rağmen hayvancının arpasına yüzde 140 zam yapılıyor." ifadelerini kullandı.

KKTC Çevik Kuvvet Polisi bakanlık binası içerisindeki eylemcilere müdahale ederek, dışarı çıkardı.

Eylemciler daha sonra Maliye Bakanlığı'na giderek, protesto eylemine burada devam etti.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacakMeteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak
Trafikte Airbus 300 varTrafikte Airbus 300 var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
KKTC protesto eylemi Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği

En Çok Okunan Haberler

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Ukrayna'da 'swinger' partisine katılan Aksaraylı sosyal medyayı salladı

Parkta ilişkiye girdiler!

Parkta ilişkiye girdiler!

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Ece Erken'den bomba iddia: Murat Başoğlu silahla yayını basıp...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Çaykur Rizespor'da 3 teknik direktör adayı! Aykut Kocaman, Okan Buruk ve Hamza Hamzaoğlu...

Böyle genelev görülmedi!

Böyle genelev görülmedi!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan bir ezber bozan uygulama daha!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

MHP'nin ilk büyükşehir belediye başkan adayı belli oldu

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

6 Ekim'de bedelli yapacaklar yarın açıklanacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Meteoroloji'den İstanbul ve 11 il için kuvvetli yağış uyarısı! Kavurucu sıcaklar yerini sağanağa bırakacak

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Ankara'daki tren garı katliamında Bakanlık ve Valilik tazminat ödeyecek

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Şans Topu sonuçları 5 Eylül: Devirli ikramiye sahibini buluyor! (Milli Piyango Şans Topu çekilişi sonucu)

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

Son dakika! Suriye sınırından Türkiye'ye taciz ateşi açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.