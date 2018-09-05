KKTC'de besicilerden protesto

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, süt fiyatlarının yeniden düzenlenmesi ve arpaya yapılan zammın geri çekilmesi talebiyle başkent Lefkoşa'da protesto gösterisi yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı önünde toplanan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri, traktör, tarım araçları ve eşekleriyle bakanlık önüne gelerek hükümet aleyhinde sloganlar attı.

Bir grup birlik üyesi ise Tarım Bakanlığının kapısını zorlayarak içeri girdi.

Eylemciler ile polis arasında arbede yaşanırken, bir polisin yaralandığı öğrenildi.

Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğluları bakanlık önünde yaptığı açıklamada, gerçekleştirdikleri eylemin bir varoluş mücadelesi olduğunu, hayvancılıkla uğraşanların üretimden vazgeçtiğini söyledi.

"Bize ekmek parası versinler. Hayvancılık yok oldu." diyen Naimoğulları, "Bir hükümet zam yapıyor, bir tüccar zam yapıyor. Aylardır hayvancı, çiftçi, üretici özveride bulunuyor. Buna rağmen hayvancının arpasına yüzde 140 zam yapılıyor." ifadelerini kullandı.

KKTC Çevik Kuvvet Polisi bakanlık binası içerisindeki eylemcilere müdahale ederek, dışarı çıkardı.

Eylemciler daha sonra Maliye Bakanlığı'na giderek, protesto eylemine burada devam etti.

