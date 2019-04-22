HABER

KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 23:53 | Son Güncelleme

KKTC’de özel bir okuldaki 23 Nisan etkinlikleri öncesinde okula getirilen lüks bir aracın öğrencilere boyatılması tepkilere neden oldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir okulda yapılan etkinlik tepki topladı.

KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması

KKTC’de özel bir okuldaki 23 Nisan etkinlikleri öncesinde okula getirilen lüks bir aracın öğrencilere boyatılması tepkilere neden oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir okulda yapılan etkinlik tepki topladı. Girne’de bulunan özel okulda 23 Nisan etkinlikleri öncesi okul tarafından getirilen lüks araç öğrencilere boyatıldı. Öğrenciler, boya kalemleri ile lüks araç üzerine resim çizdi. Etkinliğin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Bu girişimin büyük eleştiri almasının ardından okulun sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar silindi.
Okul yetkilileri ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. KKTC halkı, eğitimdeki adaletsizliğin bu şekilde reklam yapılmasının son derece yanlış olduğunu ve bu şekilde bir etkinliğin seçilmesine anlam veremediklerini belirtti.

KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması

KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması

KKTC’de şaşırtan 23 Nisan kutlaması

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
İsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattıİsrail güçleri bayram kutlamaları için El Halil’in ana caddesini Filistinlilere kapattı
TÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizm Antalya’dan İzmir’den çok Diyarbakır’a lazımTÜRSAB Başkanı Bağlıkaya: Turizm Antalya’dan İzmir’den çok Diyarbakır’a lazım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'nın Ula ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem

Muğla'da korkutan deprem!

Ankara Valiliği'nden ‘Sopa dağıtıldı’ iddiasına yanıt

Valilik'ten 'sopa' iddialarına yanıt!

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

22 Nisan 2019 On Numara çekiliş sonuçları

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Kar geliyor

Devlet Bahçeli: Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı kabul edilemez niteliktedir

Bahçeli'den Kılıçdaroğlu açıklaması!

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

Ankara Emniyeti'nden Kılıçdaroğlu açıklaması: Bilgilendirme yapılmadı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.