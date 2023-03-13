Klavyesini yenilemek isteyenler için en iyi Steelseries klavye önerileri

Gün geçtikçe bilgisayar başında harcadığımız süre artıyor. Dolayısıyla hem işlerimizi hızlıca halletmek hem uzun saatler geçirmemize rağmen konforlu hissetmek için iyi bir klavyeye ihtiyaç duyuyoruz. Tam da bu noktada Steelseries marka klavyeler yardımımıza koşuyor. Sizin için en iyi Steelseries klavyeleri bir araya getirdik. İşte karşınızda "İyi ki almışım!" diyeceğiniz Steelseries klavye önerisi!

1. Tam bir amiral gemisi: Steelseries Apex Pro Mekanik Gaming Klavye

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5000 serisi metal çerçeve ve daha birçok farklı kaliteli malzemelerden üretilen Steelseries Apex Pro Mekanik Gaming Klavye, oyun tutkunları için birçok farklı özellik sunuyor. Omnipoint switchler sayesinde herhangi bir noktadan istediğiniz özelliği ayarlayabiliyorsunuz. 100 milyondan fazla tuş basımına dayanabilen model, istikrarlı bir performans sergileyerek en iyi Steelseries klavye denildiğinde akla ilk gelenlerden biri olmayı başarıyor.

Modelin medya tuşları ile Discord üzerinden gelen mesajlara geçiş yapabilir, en beğendiğiniz videoları tek tuşla açabilir ve online toplantılara hızlıca katılabilirsiniz. Ayrıca %100 anti gölgeleme özelliği sunan tasarımı da bu modeli tercih etmek için bir diğer avantaj.

2. Âdeta bir gökkuşağı: Steelseries Apex 7 Mekanik Oyun Klavyesi

Steelseries oyuncu klavyelerinin en beğenilen serilerinden biri olan Steelseries Apex 7 Mekanik Oyun Klavyesi, dayanıklı mekanik oyun tuşları ile ön plana çıkıyor. 50 milyon tuş darbesine kadar dayanabilen model, aynı zamanda OLED akıllı ekran profilleriyle de oyun bilgilerinden Spotify parçalarına kadar pek çok şeyi gösterebiliyor.

Alüminyum alaşım ve kırılmaz çerçeve ile üretilen klavye, premium manyetik bileklik özelliğiyle tam avuç içi desteği sağlayarak rahat bir his veriyor. Tuş başına 16.8 milyon aydınlatma rengi sunabilen Apex 7, odanızı rengârenk yaparak enerjinizi yükseltiyor ve keyifli bir atmosfer yaratabilmenize yardımcı oluyor.

3. Tak ve çalıştır, bu kadar kolay: Steelseries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye

Profesyoneller tarafından kullanılan Steelseries Apex 3 TKL Türkçe Gaming Klavye, oyun zevkinizi bir üst kademeye çıkarmayı hedefliyor. Makro editörü ile tuş kombinasyonlarını kendinize göre ayarlayabilir ve tek tuşa basarak uygulamalarınız arasında gezinebilirsiniz. Anti-ghosting teknolojisine sahip olan model, son derece sessiz bir şekilde çalışabiliyor.

Dayanıklı materyallerden üretilen klavye, 20 milyonu aşkın tuş darbesine kadar dayanarak uzun ömürlü kullanım sağlıyor. Ayrıca modelde IP32 su ve toz geçirmezlik özelliğinin bulunduğunu da eklemek gerek. Bunun anlamı ise klavyenizin başına ne gelirse gelsin onu kullanmaya devam edebilirsiniz demek.

4. Ultra hızın adresi: SteelSeries Apex Pro TKL Mekanik Oyun Klavyesi

Ultra hızlı tepki süreleriyle dikkat çeken SteelSeries Apex Pro TKL Mekanik Oyun Klavyesi, tam bir şaheser! Ayarlanabilir Omnipoint anahtarlarına sahip olan model, aynı zamanda OLED akıllı ekranıyla Spotify ve Discord gibi uygulamaları entegre edebilmenizi ve uygulamalar arasında kolayca gezinebilmenizi sağlıyor.

Havacılık kalitesindeki alüminyum alışım ile üretilen klavye, bu özelliğiyle de uzun süreli kullanıma olanak tanıyor. Tuş başına 16.8 milyon renk sunabildiği için rengârenk bir atmosfer yaratmanıza yardımcı oluyor. Bütün bunlara ek olarak birinci sınıf manyetik bilek desteği de sunuyor. Yıllarca severek kullanacağınız modeli kaçırmayın!

5. Üst düzey konfor: Steelseries Apex 3 Gaming Klavye

Steelseries Apex 3 Gaming Klavye, sıvı dökülmelerinde meydana gelebilecek hasarlar için ekstra dayanıklılık sunuyor. Parlak gökkuşağı RGB efektleri ile kendinize özel bir konsept yaratabilir hatta Steelseries klavye ayarları yaparak modelin vereceği tepkileri ayarlayabilirsiniz. Klavyenin üzerinde yer alan tıklanabilir metal silindir ve medya tuşları sayesinde sadece tek dokunuş yaparak ses seviyesini ayarlayabiliyor, uygulamalar arasında geçişler yapabiliyorsunuz.

20 milyon tuş basımına kadar garanti sunan model, manyetik eki ile tam el içi desteği sağlayarak uzun süreler boyunca en üst düzey konfor hissiyatını verebiliyor. Ayrıca bu modelin sürtünmeyi düşürerek sessiz kullanımlara da fırsat tanıdığını söylemeden geçmeyelim.

6. Uzun yıllar kullanmak isteyenlere: Steelseries Apex 7 TKL

Tam 50 milyon tuş darbesine kadar garanti veren model, dayanıklı klavye denildiğinde akla ilk gelenlerden bir diğeri. Alüminyum malzemelerden üretilen Steelseries Apex 7 TKL, ergonomik olmasının yanı sıra kullanıcısına birçok farklı alanda yardımcı oluyor. OLED akıllı ekran profilleri oluşturarak oyun bilgilerinizi kaydedebilir ve dilediğiniz şekilde kişiselleştirme ayarları yapabilirsiniz.

Oyun tutkuları için özel olarak tasarlanan premium manyetik bileklik, uzun saatler geçirseniz bile bileğinizi yormuyor ve rahat bir hissiyat sunuyor. Ruh hâlinize ve yaratmak istediğiniz ambiyansa göre milyonlarca renk arasından seçim yapabilir ve klavyenizi âdeta görsel bir şölene çevirebilirsiniz.

7. Kablo ile uğraşmak istemeyenlere: SteelSeries Apex Pro Mini Wireless

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Sık sık seyahate çıkıyor, gün içinde birçok farklı ortama giriyor veya klavye kullanırken kablo sorunu çekmek istemiyorsanız harika bir öneriyle karşınızdayız! Steelseries kablosuz klavye denildiğinde akıllara ilk gelen modellerden SteelSeries Apex Pro Mini Wireless ile mutlaka tanışmalısınız! Omnipoint 2.0, dayanıklı PBT tuş başlıkları ve RGB özelliği gibi pek çok avantaj sunan model; her türlü ihtiyaca cevap verebiliyor.

Şık ve kullanışlı tasarımıyla fazla yer kaplamıyor, fare hareketi için daha geniş bir alan bırakıyor. Ayrıca Quantum 2.0 wireless ve Bluetooth 5.0 teknolojisiyle desteklenen model, donma ve gecikme gibi problemlerin önüne geçerek eşsiz bir kullanım deneyimi sunuyor.

8. Daha önce kullandıklarınızı unutun: Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye

Skype, Discord, Zoom ve Slack gibi uygulamaları sıkça kullanıyorsanız Steelseries Apex 5 Hibrit Mekanik Gaming Klavye en büyük yardımcılarınızdan biri olmayı hedefliyor. OLED ekranı sayesinde en sevdiğiniz Gif'leri kolayca kişiselleştirebilir, ayarlarınızı kolayca kontrol edebilirsiniz. Ekstra dayanıklı olduğu için yıllarca size eşlik eder!

Milyonlarca renk seçeneği, reaktif yazma efektleri ve diğer Steelseris ekipmanları ile senkronize edilebilmesi; Apex 5 Hibrit'in sunduklarından sadece bazıları. Daha önce hiç mekanik klavye kullanmadıysanız ve bu enfes deneyimin ne olduğunu bilmiyorsanız klavyeyi bir an önce mutlaka incelemeli ve avantajlarını keşfetmelisiniz.

9. Kompakt ve kullanışlı: SteelSeries Apex 9 Mini Mekanik Oyun Klavyesi

Hem kompakt bir model arıyor hem konforunuzdan ödün vermek istemiyorsanız işte aradığınız model! Işık hızında 0.2 ms yanıt süresine sahip olan özel optipoint tuşlarıyla SteelSeries Apex 9 Mini Mekanik Oyun Klavyesi, mutlaka göz atmanız gereken bir model. Yeri değiştirebilen tuşlar sayesinde klavyeyi kendinize göre kişiselleştirebiliyor, böylece klavyenizi yenilediğinizde alışma sıkıntısı çekmiyorsunuz.

Dayanıklı Steelseries klavye tuşları başlıklarının rengi uzun süre solmuyor. %60 form faktörüyle eşsiz bir tasarıma sahip olan klavye, bu özelliğiyle de masa alanından tasarruf sağlayabilmenize yardımcı oluyor. Harika, değil mi?

10. StarCraft hayranlarına özel: Steelseries PN68039 StarCraft Pour Clavier Gaming ZBoard

StarCraft hayranları için özel olarak üretilen Steelseries PN68039 StarCraft Pour Clavier Gaming ZBoard, gerek tasarımı gerek sunduklarıyla bir klavyeden çok daha fazlası! Siyah rengin klasikliğini ve şıklığını bir arada sunan model, aynı zamanda modern çizgileriyle de önerilerimiz arasında olmayı sonuna kadar hak ediyor.

"Daha önceden kullanmış olduğum klavyeden buna geçersem zorlanır mıyım?" diye merak ediyorsanız hiç endişelenmenize gerek yok. Çünkü model, tam bir kullanıcı dostu! Geleneksel tasarımı yenilikçi dokunuşlar ile buluşturan bu klavye ile siz de herkesten farklı bir seçim yapabilir ve kendinizi şımartabilirsiniz.