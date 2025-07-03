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Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi

Kafanı pencereden dışarı çıkardığın an yüzüne sıcak hava kütlesi çarpar ama sen klimayı açmışsın ve koltuğa gömülmüşsün. Haraket etmek istemiyorsun ama bir yandan da “Böyle boş boş oturmasam mı acaba?” diye iç geçiriyorsun. İşte tam o anlar için elini kolunu fazla oynatmadan seni oyalayacak, rahat ama sıkmayan serin serin aktiviteler burada. Terlemeden keyif alınan şeyler de varmış gerçekten!

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi

1. Dizi/Film maratonunu ilk sıraya koyalım!

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 1
Yeni bir diziye ya da filme başlamak istiyorsan işte o an bu an! Klima açık ve battaniye örtünme ayarında serinlik var. Yatağa ya da koltuğa yayılmış bir şekilde diziyi açmışsın ve çerezini almışsın... Daha ne olsun! Özellikle hafif komedi ya da suç çözmeli diziler hem sürükleyici oluyor hem zihni yormuyor. Her bölümle birlikte vücut sıcaklığı sabit, moral seviyesi yüksek.

2. Sesli kitap ya da podcast dinleme fikri fena değil.

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 2
Elinle kitap tutmak istemiyorsan dinlemek en mantıklısı. Bir sesli kitap aç ya da gündemine uygun podcast’leri sıraya diz. Yatar pozisyonda dinleyip bir yandan da gözlerini dinlendirebilirsin. İster bilgi dolu bir içerikle zihin aç ister sohbetli programlarla modunu yükselt, hiç fark etmez. Hem öğren hem dinlen.

3. Defter ve kalem alıp günlük yazmaya başla. Bilgisayara bile yazabilirsin.

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 3
Kafanı boşaltmak istiyorsan klima karşısında defteri aç, kalemi al ve gelişine yaz. Ne yazdığının önemi yok. İster günlüğünü tut ister sadece içini dök ister bugünün “Hiçbir şey yapmadım ama fena da değildi çünkü klima açık.” notunu düş. Rahatlatır, yavaşlatır ve seni kendine döndürür. Ayrıca ter atmadan terapi gibi gelir.

4. Telefonundaki galeri uygulamasında uzuuun bir yolculuğa çık.

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 4
Klimanın karşısında pineklemek, o telefonun galerisini düzenlemek için mükemmel bir zaman. Sil biriktirdiğin gereksiz görselleri! Favori anılarını bir klasöre al ya da eski sevgilinden kalan bütün fotoğrafları çöp kutusuna taşı. Hem nostalji yaşarsın, hem depolama alanı açılır hem de “Bugün de boş durmadım.” hissi bünyeye yüklenir.

5. Tırnaklarına oje sürdüğünde klima sayesinde hemen kurur!

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 5
Elin boş dursun istemediğin bir andaysan favori rengin olan bir oje çıkar. Farklı renkler deneyip deneysel figürler yap. YouTube’dan “minimal nail art” videolarına dalabilirsin mesela. O sırada dışarısı yanıyor olabilir ama senin tırnakların epey temiz ve güzel görünüyor. Kendine bakmanın en pratik ve keyifli yollarından biri diyebiliriz.

6. Sevgiliyle klima karşısında yapılan telefon konuşmaları bile daha keyifli!

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 6
Dışarısı çok sıcak olduğu için çıkmak istemiyorsan ve partnerini de özlediysen ya partnerin sana gelir ya da gelemiyorsa telefon konuşmaları gerçekleşir. Elbette telefon konuşmaları her zaman olsun ama biz klima karşısında beraber vakit geçirmeniz taraftarıyız! Bonus: Telefon konuşmasında kulaklık tak. Böylelikle kolların yorulmaz.

7. Cilt bakımı yapmak için en verimli an, klima karşısında oturduğun andır!

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 7

Hava sıcaklığından ötürü cilt bariyerimiz zarar görebiliyor. Bu yüzden de cilt bakımını aksatmamak lazım ama ev sıcakken sürdüğün nemlendirici, daha cildin onu emmeden hemen buharlaşıyor. Hatta süblimleşiyor desek yanlış olmaz. O yüzden verimli bir cilt bakımı, klima karşısında yapılandır!

8. Telefonuna yeni bir oyun indir ve pinekleme keyfini iki katına çıkart!

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 8

Telefon oyunları hâlâ can sıkıntısının bir numaralı panzehiri. Reklamlar arasında kaybolmayan, kafa yormayan ve minik rekabet hissi veren oyunlar klima altında geçirdiğin zamanı iyi değerlendirmeni sağlar. Puzzle, kelime oyunları ya da dekorasyon simülasyonları hem oyalayıcı hem rahatlatıcı oyunlar diyebiliriz.

9. Karmakarışık hâle gelen takı kutunu elden geçirebilirsin.

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 9
Takı kutunu al ve başla karıştırmaya! Hiç takmadığın yüzükler, “Bu neymiş ya?” dediğin bilekliklerin ve “Aa bak bu şununla uyumlu olur." dediklerin… Belki birkaçını bir arkadaşına verirsin ya da belki yeni kombinler kurarsın.

10. Müzik platformunda yeni bir çalma listesi hazırlayabilirsin.

Klima karşısında yapabileceğin 10 aktivite önerisi 10
Spotify ya da hangi uygulamayı kullanıyorsan oraya gir ve moduna göre yeni bir liste oluştur. Hatta “Klima altı serinliğinde şarkılar” ismini verebilirsin. Ayrıca bir gün biri sana “Bir liste yapsana.” dediğinde hazır listen olur.

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Philips Yaşam Kategorisi
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