Klipte hastayı oynayan kişi gerçekten hastanelik oldu

Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite gibi toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla birçok besteye imza atıp, klip çeken ve 17 yılda 8 albüm çıkartan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, son olarak Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 'koronavirüs' ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettirdi. Aydın Aydın, bu kez de Hakkari'deki bazı bölgelerde yıllar önce zorlu kış şartlarında kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Türkçe ve Kürtçe sözlerden oluşan 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir" şarkısı için klip çekti. Çekimler Zap suyu ile Hakkari'nin Demirtaş köyündeki karlı dağlarda yapılırken, senaryo gereği Aydın hastalanan bir kişiyi kızakla hastaneye ulaştırmaya çalıştı. Çekimler sırasında, karlı bölgede birçok kişi tarafından taşınan hasta rolündeki kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı ardından baygınlık geçirdi.