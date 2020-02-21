HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Klipte hastayı oynayan kişi gerçekten hastanelik oldu

Klipte hastayı oynayan kişi gerçekten hastanelik oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2020 08:08 | Son Güncelleme

Türkücü Aydın Aydın, Hakkari'de sert geçen kış mevsiminde kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadıkları zorlukları anlatmak için yazdığı 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir' şarkısı için klip çekti. Çekimler sırasında hasta rolünü canlandıran kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı, ardından baygınlık geçirdi. Baygın kişi hastaneye kaldırılırken, Aydın Aydın da olayla ilgili "Kardeşimiz klipteki o hastayı canlandırdı. Ancak kendisi hastanelik oldu" dedi.

Çevre- doğa katliamları, trafik kazaları, kadına yönelik şiddet ve çağın hastalığı olarak bilinen obezite gibi toplumsal konularda farkındalık yaratmak amacıyla birçok besteye imza atıp, klip çeken ve 17 yılda 8 albüm çıkartan Türk Halk Müziği sanatçısı Aydın Aydın, son olarak Çin'de ortaya çıkan ve binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan 'koronavirüs' ile ilgili yaptığı 'Korona var öpme' şarkısıyla adından söz ettirdi. Aydın Aydın, bu kez de Hakkari'deki bazı bölgelerde yıllar önce zorlu kış şartlarında kızakla hastaneye ulaştırılan hastaların yaşadığı sıkıntılara dikkat çekmek için Türkçe ve Kürtçe sözlerden oluşan 'Söyle doktor söyle hastalığım nedir" şarkısı için klip çekti. Çekimler Zap suyu ile Hakkari'nin Demirtaş köyündeki karlı dağlarda yapılırken, senaryo gereği Aydın hastalanan bir kişiyi kızakla hastaneye ulaştırmaya çalıştı. Çekimler sırasında, karlı bölgede birçok kişi tarafından taşınan hasta rolündeki kişi, bir anda kızaktan düşüp yuvarlandı ardından baygınlık geçirdi.

Çevredekiler tarafından yerden kaldırılan baygın kişi, köydeki minibüse konuldu. Bir süre burada bekletilen hasta, daha sonra bölgeye çağrılan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

'KLİPTE HASTAYI CANLANDIRDI, KENDİ DE HASTANELİK OLDU'

Sanatçı Aydın Aydın, 5 gün boyunca yer yer 3 metreyi bulan karda çekimi yaptığını belirterek, "Hepimiz aslında çok yorulduk. Çünkü sabahtan akşama kadar o karların içinde kalınca üzerimiz ıslandı. Yeni klibim 'Söyle doktor söyle, hastalığım nedir' klibimin çekimleri için geldik. Zor şartlar altında acil bir hastanın doktora gitme hikayesini canlandırdık. Kardeşimiz klipteki o hastayı canlandırdı. Ancak kendisi hastanelik oldu. Durumu iyi kaburgaları biraz ezilmiş. Klibi yakın zamanda izleyeceğiz. Demirtaş köyünde çekildi. Burada yaşayan insanlar zor şartlarda gerçekten hayatla mücadele ediyorlar. Burada da acil doktora gitmesi gereken bir hastanın hikayesini canlandırdım" dedi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDaha önce adını duymadığınız ilginç meyvelerDaha önce adını duymadığınız ilginç meyveler
İşe gitmek için yola çıkacaklar dikkat!İşe gitmek için yola çıkacaklar dikkat!
Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir? Gribe ne iyi gelir? Grip evde çabuk nasıl geçer? Gribe iyi gelen besinler nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
aydın aydın Hakkari klip

En Çok Okunan Haberler

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

İlişkiye girmeden duramıyor: 130 erkekle...

ABD'den Esad'a tepki: Utanmazlık

ABD'den Esad'a tepki: Utanmazlık

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Survivor'ın yeni yarışmacıları belli oldu!

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Ianis Hagi gecenin yıldızı oldu

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Bakan Akar'dan önemli açıklamalar: Cumhurbaşkanımız talimatı verdi

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

Otobüsleri taşladılar, hastaneyi yakmaya çalıştılar

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Bakan Selçuk'tan Atakan Kayalar açıklaması

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Türkiye 10 yaşındaki Atakan'ı konuşuyor

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Deprem öncesi büyük gizem! Fark eder etmez telefonla kaydetti

Diğer Haberler
Mardin'de teröristlere ait sığınaklara şafak operasyonu

Mardin'de teröristlere ait sığınaklara şafak operasyonu

2019 Yılı İklim Değerlendirmesi raporunda çarpıcı sonuçlar! 2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı

2019'da 'aşırı hava olayları'nda rekor kırıldı

İstanbul Anadolu Yakası'nda sabah saatlerinde yağmur etkili oluyor

İşe gitmek için yola çıkacaklar dikkat!

Yağmurlu havada motosikletten düşen kadının başında şemsiyeyle beklediler

Islanmasın diye dakikalarca beklediler

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde yangın

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.