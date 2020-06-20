Klozetinizde sarı lekeler çıkmıyorsa bir de bu mucizevi taşı deneyin!

Klozet tam bir mikrop yuvasıdır. Su birikintileri ve atıklar yüzünden zamanla sarı lekeler oluşabilir. Zamanla bu lekeler koyulaşır ve çıkarmak daha da zorlaşır. Lekenin zorluğuna göre farklı yöntemler deneyerek bu durumdan kurtulabilirsiniz. İşte klozetteki sarı lekelerle baş etmenin yolları…
ÇAMAŞIR SUYU İŞİNİZİ GÖREBİLİR
Tuvalet temizliğinde çamaşır suyunun yardımına sık sık başvururuz. Hem hijyen sağlar, hem de asitlerin oluşturduğu lekeleri yok etmekte başarılı olur. Lekelerin üzerine çamaşır suyu dökerek güzelce fırçalayabilirsiniz.
KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI
Karbonat, limon gibi asidik maddelerle bir araya geldiğinde tepkimeye girer. Sonuç olarak da kireç izlerini çıkarmak konusunda çok etkili bir malzemeye dönüşür. Lekelerin üzerine karbonat serpip, onun da üzerine limon suyu dökebilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra fırçalarsanız lekelerin çıktığını görürsünüz.
KOLA SADECE BİR İÇECEK DEĞİL
Yüksek miktarda asit içerdiği için kola lekeler üzerinde en etkili yöntemlerden biridir. Lekelerin üzerine doğrudan kola dökerek 15 dakika bekletin. Sonra da fırçalayarak lekelerden kurtulun.
BORAKS VE SİRKE
Boraks tozu, sirke ile tepkimeye girerek klozetinizdeki sarı lekelerle savaşabilir. Lekelerin üzerine borak tozu serpin ve üzerine beyaz sirke dökün. Bir fırça yardımıyla lekeleri çıkartabilirsiniz.
AMONYAK
Tek bir malzeme ile klozetinizdeki lekelerden kurtulmak istiyorsanız amonyak imdadınıza yetişir. Amonyak su birikintileri ve atıklarla baş etme konusunda oldukça etkili oluyor. Klozetinizin suyunu boşaltıp amonyak dökerek yarım saat bekletebilirsiniz. Ardından fırçalayarak lekeleri ortadan kaldırabilirsiniz.
NE YAPTIYSAM OLMADI DİYORSANIZ MUTLAKA DENEYİN: PONZA TAŞI
Bazen sarı lekeler öyle bir yerleşir ki ne yaparsak yapalım, ne dökersek dökelim başa çıkamayız. Böyle bir durumda bir ponza taşı klozetinizi bütün sarı lekelerden arındırabilir. Ayak bakımı için kullandığımız topuk taşı olarak da bilinen ponza taşı ile sarı lekelere veda edebilirsiniz. Sarı lekelerin olduğu yeri ıslatın ve ponza taşını lekelerin üzerine sürtün. İnatçı lekelerin bir bir kaybolduğunu göreceksiniz. Tabi ki sert bir malzeme ile çalıştığınız için çok fazla bastırıp da klozetin yüzeyini zedelememeye dikkat edin.
Klozetteki sarı lekeleri bir şekilde geçirdik ama oluşmasını da engellememiz gerekir. Bu lekeler özellikle su akıtan ve uzun zaman temizlenmeyen klozetlerde meydana gelir. O yüzden eğer su sızıntısı probleminiz varsa onu bir an önce giderin. Asit içerikli malzemeler kullanarak klozetinizi günlük olarak temizlemeye özen gösterirseniz böyle bir sorunla karşılaşmazsınız.
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