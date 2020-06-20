Klozetinizde sarı lekeler çıkmıyorsa bir de bu mucizevi taşı deneyin!

Klozet tam bir mikrop yuvasıdır. Su birikintileri ve atıklar yüzünden zamanla sarı lekeler oluşabilir. Zamanla bu lekeler koyulaşır ve çıkarmak daha da zorlaşır. Lekenin zorluğuna göre farklı yöntemler deneyerek bu durumdan kurtulabilirsiniz. İşte klozetteki sarı lekelerle baş etmenin yolları…

ÇAMAŞIR SUYU İŞİNİZİ GÖREBİLİR



Tuvalet temizliğinde çamaşır suyunun yardımına sık sık başvururuz. Hem hijyen sağlar, hem de asitlerin oluşturduğu lekeleri yok etmekte başarılı olur. Lekelerin üzerine çamaşır suyu dökerek güzelce fırçalayabilirsiniz.

KARBONAT VE LİMON KARIŞIMI



Karbonat, limon gibi asidik maddelerle bir araya geldiğinde tepkimeye girer. Sonuç olarak da kireç izlerini çıkarmak konusunda çok etkili bir malzemeye dönüşür. Lekelerin üzerine karbonat serpip, onun da üzerine limon suyu dökebilirsiniz. 15 dakika bekledikten sonra fırçalarsanız lekelerin çıktığını görürsünüz.

KOLA SADECE BİR İÇECEK DEĞİL



Yüksek miktarda asit içerdiği için kola lekeler üzerinde en etkili yöntemlerden biridir. Lekelerin üzerine doğrudan kola dökerek 15 dakika bekletin. Sonra da fırçalayarak lekelerden kurtulun.