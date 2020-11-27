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  4. Klozetinize bulaşık deterjanı dökmenizin en parlak nedeni! Dakikalar içinde...

Klozetinize bulaşık deterjanı dökmenizin en parlak nedeni! Dakikalar içinde...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Tıkanmış bir tuvaletten daha sinir bozucu pek bir şey yok. Sifonu çektiğinizde su yükselir ve giderden gitmeyen bir lıkırdama duyarsınız. Bir de pis su taşarsa her şey daha da kötüleşir. Peki ne yapmak gerekiyor? Okumaya devam edin.

Klozetinize bulaşık deterjanı dökmenizin en parlak nedeni! Dakikalar içinde...

Lavabo açmak için kullanılan pompalar her zaman işe yaramıyor ve tıkanan klozeti açmak için başka çareler düşünüyoruz. Şimdi sunacağımız çözüm yolu neyse ki hepimizin evinde bulunuyor.

BULAŞIK DETERJANIYLA GELEN ÇÖZÜM

Bu numara için ihtiyacınız olan tek şey bulaşık sabunu ve ılık sudur. Tıkanmış tuvalete bol miktarda bulaşık deterjanı dökün. Yavaşça dibe çökmeye başlayacağını göreceksiniz. Şimdi klozetin tamamı dolana kadar ılık su ekleyin.
Sabun ve suyun işini yapabilmesi için 20 ila 30 dakika bekleyin. Su tıkanıklığın etrafında yolunu bulacak ve yavaşça aşağı inecektir. Artık sifonu çekebilirsiniz.

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