Klozetinize bulaşık deterjanı dökmenizin en parlak nedeni! Dakikalar içinde...

Lavabo açmak için kullanılan pompalar her zaman işe yaramıyor ve tıkanan klozeti açmak için başka çareler düşünüyoruz. Şimdi sunacağımız çözüm yolu neyse ki hepimizin evinde bulunuyor.

BULAŞIK DETERJANIYLA GELEN ÇÖZÜM

Bu numara için ihtiyacınız olan tek şey bulaşık sabunu ve ılık sudur. Tıkanmış tuvalete bol miktarda bulaşık deterjanı dökün. Yavaşça dibe çökmeye başlayacağını göreceksiniz. Şimdi klozetin tamamı dolana kadar ılık su ekleyin.

Sabun ve suyun işini yapabilmesi için 20 ila 30 dakika bekleyin. Su tıkanıklığın etrafında yolunu bulacak ve yavaşça aşağı inecektir. Artık sifonu çekebilirsiniz.



