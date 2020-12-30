KML (Kronik Miyeloid Lösemi) hastalığı nedir? Tedavi ve tanı süreçleri nelerdir?

Kronik Miyelojenik Lösemi kemiklerin içindeki yumuşak doku olan kemik iliğinin normalden çok akyuvar üretmesi sonucu oluşan yavaş ilerleyen bir kanser türüdür. Peki, tedavisi nedir? Kronik Miyeloid Lösemi tekrarlar mı? Kronik Miyelojenik Lösemi hakkında merak edilen ve bilinmesi gereken herşey yazının devamında! KML (Kronik Miyeloid Lösemi) Nedir? Kronik Miyeloid Lösemi KML hastalığı lökosit olarak adlandırılan beyaz kan hücrelerinin kanseridir. Akut ve kronik olmaz üzere iki tip lösemi vardır. Akut lösemi birden ortaya çıkar, hızlı ilerler ve hastayı halsiz bırakır. Kronik lösemi ise daha yavaş seyirlidir. Akut lösemide kandaki lökosit sayısı düşük, normal ve yüksek olabilir. Kronik lösemide ise kandaki lökosit sayısı artar. Kronik Miyeloid Lösemi Nedenleri Nelerdir? Kronik Miyeloid Lösemi hastalığı geçirenlerin %95’inde kromozomlarında bir kusur bulunur. Philadelphia kromozomu adıyla da anılır. Bu bozukluk, iki kalıtsal yapının kalıtımsal değişimi ile meydana gelir. Bunun sonucu olarak da yeni akyuvar üretiminin kontrolünü sağlayan Abl proteini sürekli aktif kalır. Bu nedenle de çok sayıda ve anormal yapıda kan hücresi oluşur.

Kronik Miyeloid Lösemi’nin Evreleri Kronik Miyeloid Lösemi kronik evre, akselere evre ve blastik evre olmak üzere üç evrede görülür. Bu evreleri kemik ve kan iliğindeki olgunlaşmamış lösemi hücre sayısı ve belirtilerin seviyesi belirler. Kronik evre: Bu evrede kemik ve kan iliğindeki blast hücre sayısı %5’ten az bulunur. Belirtileri kişiden kişiye değişir ve bu doğrultuda belirti bulunabilir ya da bulunmayabilir. Kronik Miyeloid Lösemi hastalığı çoğu kişide birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebilir. Akselere Evre: Bu evredeki lösemi hızlanır ve tehlikeli bir evreye geçer. Bu evrede kemik ve kan iliğindeki blast hücre sayısı %15'e yükselir. Akseler Miyeloid Lösemi hastalığı çoğu kişide birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilir. Bu evrede dalak büyüme gösterir ve yoğun bir kemik ağrısı görülür. Blastik Evre ya da Blastik Kriz: Olgunlaşmamış akyuvar sayısının çok fazla olduğu “blastik kriz” evresi genel olarak 5 yıl içinde ortaya çıkar. Bu evrede tedavi oldukça zordur. Kemik iliğinin yetmezliği nedeniyle enfeksiyonlar ve kanama görülür. Bu evrede kemik ve kan iliğindeki blast hücre sayısı %30'un üzerine çıkar. Bu hücreler kimi zaman lenf nodları ve kemikte tümör oluşturur.

Risk Altındaki Hastalar: Kronik Miyeloid Lösemi, 40-50 yaş grubunda daha sık görülür. Kronik Miyeloid Lösemi Belirtileri Erken evrede görülen KML’de genellikle belirti bulunmaz. Genel olarak gözlemlenen belirtiler ise: Kronik bitkinlik

Nedensiz ve hızlı zayıflama

Ateşlenme

Nefes almada güçlük çekme

Geceleri sık terleme

Karında ağrılar

İştahsızlık Kronik Miyeloid Lösemi Tanısı KML hastalığında tanı rutin kan testleri ile mümkündür. Bu hastaların büyük bir kısmında tanı konulduğu dönemde semptomlar bulunmaz. Kan testleri farklı özellikte kan hücrelerini sayar. Bu testlerde alınan kan örneğine mikroskop ile bakılır bunun yanında çok fazla büyüyen ve büyümekte olan lökosit görülürse kemik iliğinden örnek alınabilir. Bu örnek kemiğe sokulan bir iğne ile alınır. Kemik iliğinde Philadelphia kromozomu saptandığında KML tanısı konur. Kronik Miyeloid Lösemi’nin Risk Faktörleri Nelerdir? Kronik Miyeloid Lösemi hastalığının görülmesine neden olan faktörler risk faktörleridir. Kişinin bir risk faktörü taşıyor olması kişinin kansere yakalandığı anlamına gelmez. Kronik Miyeloid Lösemi hastalığının risk faktörleri; Hastanın yaş aralığı

Hastalığın evresi

Hastadaki blast oranı

Dalağın büyüme oranı

Hastanın genel durumu Kronik Miyeloid Lösemi Nasıl Tedavi Edilir? Kronik Miyeloid Lösemi KML tedavisi hastalığın hangi evrede olduğuna ve hastanın yaşına göre farklılık gösterir. Bu hastalık genel olarak kronik evrede teşhis edilebilir ancak bazen kişideki hücre sayısı yüksektir ve standart tedavilere yanıt vermeye zaman kalmadan aşırı artmış hücreler dokulara sızar ve bunun sonucunda hastanın hayati tehlikesi artar.