HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kobe Bryant'ın cesedinin fotoğrafı sızdırılmıştı! Eşi Vanessa Bryant dinlerken hıçkıra hıçkıra ağladı: Kafası kesilmiş ve yanmış...

Kobe Bryant'ın cesedinin fotoğrafı sızdırılmıştı! Eşi Vanessa Bryant dinlerken hıçkıra hıçkıra ağladı: Kafası kesilmiş ve yanmış...

11.08.2022 12:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kobe Bryant ve kızı Gianna'nın helikopter kazasında korkunç şekilde hayatını kaybetmesi sonrası başlayan davada dehşete düşüren detaylar ortaya çıktı. Mahkemede Bryant ve küçük kızının parçalanmış haldeki fotoğraflarının nasıl sızdırıldığı anlatılırken acılı eş Vanessa Bryant, gözyaşlarına boğuldu. “Yanmış etlerin, kafası kesilmiş insanların, uzuvların fotoğraflarını çektiler. Vicdanları sarsan bir şey” diyen ailenin avukatı Li, kaza kurbanlarının ‘et yığını’ olarak görüldüğünü söyledi.

Kobe Bryant'ın cesedinin fotoğrafı sızdırılmıştı! Eşi Vanessa Bryant dinlerken hıçkıra hıçkıra ağladı: Kafası kesilmiş ve yanmış...

NBA efsanesi basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ölümü tüm dünyayı sarsmıştı. 26 Ocak 2020'de içinde 9 kişinin bulunduğu helikopter düşmüş, hayatını kaybedenler arasında Bryant ve küçük kızının olduğu ortaya çıkmıştı. Korkunç kaza uzun süre dünya basınında geniş yer bulurken, feci şekilde can veren Kobe Bryant'ın ve kızının parçalanmış haldeki fotoğraflarının sızdırıldığı belirlenmişti.

Söz konusu fotoğraflar nedeniyle Vanessa Bryant, LA County Şerif Departmanı’na karşı milyonlarca dolarlık gizlilik davası açtı. Ölen kocasının ve kızının görüntüleri nedeniyle ‘ciddi duygusal sıkıntı’ çektiğini ve ‘fiziksel olarak hastalandığını’ iddia etti. Yas tutan Vanessa, görevlilerin fotoğrafları araştırma amacıyla değil, ‘kendi kişisel zevkleri’ için çektiğini öne sürdü.

hhjk

KOBE BRYANT'IN CESEDİNİN FOTOĞRAFINI GÖREN BARMEN ŞOKE OLDU

Vanessa’nın avukatı Luis Li, mahkemdeki 10 üyeli jüriye dramatik bir açılış konuşması yaparken, kolluk kuvvetlerinin Kobe ve Gianna’nın resimlerini hatıra olarak çekip paylaşarak kazayı nasıl suistimal ettiklerini anlattı. Li konuşmasına, şerif yardımcısının bir barda otururken çekilmiş görüntülerini paylaşarak başladı. Videoda, memurun barmene bir şey göstermek için cep telefonunu tuttuğu görülürken, telefona bakan kişi, iddiaya göre Kobe’nin cesedinin ürkütücü görüntüsü karşısında şoke oluyor ve uzaklaşıyor.

5

“YANMIŞ ETLERİN, UZUVLARIN FOTOĞRAFLARI…”

Avukat, milletvekillerinin ve itfaiyecilerin enkazın etrafında nasıl dolaştıklarını ve helikopter kazasında parçalanan cesetlerin fotoğraflarını nasıl çektiklerini anlattı. “Yanmış etlerin, kafası kesilmiş insanların, uzuvların fotoğraflarını çektiler. Vicdanları sarsan bir şey” diyen Li, kaza kurbanlarının ‘et yığını’ olarak görüldüğünü söyledi ve eşinin fotoğraflara bakmayı reddettiğini iddia eden bir dedektifin ses kaydını dinletti.

4

“BARDA, KADINI ETKİLEMEK İÇİN YAPTI”

Ayrıca bir memurun, kurbanların fotoğraflarını ‘barda bir kadını etkilemeye çalışmak ve kaza mahallinde bulunmakla övünmek’ için kullandığı da iddialar arasında yer aldı:

3

“Çalışanlar kazayı istismar etti. Hatıra olarak Kobe ve Gianna’nın fotoğraflarını çekip paylaştılar. İyileşmeyen bir yaraya tuz döktüler.”

“FOTOĞRAFLAR HİÇ SIZDIRILMADI”

Los Angeles County avukatı ise, Vanessa’nın gizlilik ihlali davasının yasal bir değeri olmadığını savundu. Los Angeles County avukatı J. Mira Hashmall, fotoğrafların halka sızdırılmadığını söyledi:

2

“Şikayet edilen fotoğrafların hiçbir zaman medyada, internette yer almadığı veya başka bir şekilde kamuya açıklanmadığı tartışmasızdır. Davacı Vanessa Bryant, aile üyelerinin fotoğraflarını hiç görmedi.”

1

Davacı taraf, Gianna ve Kobe’nin kalıntılarının en az 28 şerif departmanı cihazında ve en az bir düzine itfaiyeci tarafından dağıtıldığını iddia ediyor.

6

YASAL OLARAK YASAK

Kaliforniya yasalarına göre, ilk müdahale ekipleri bir kaza veya suç mahallinde ölen kişilerin fotoğraflarını izinsiz çekmesini suç sayıyor. Daha önce aynı kazada ölen iki ailenin açtığı benzer bir davayı çözmek için 2,5 milyon dolar tazminat ödendi.

SON DAKİKA | Kobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybettiKobe Bryant helikopter kazasında hayatını kaybetti

Vanessa Bryant bu tazminattan daha fazlasını istediği için uzlaşmaya gitmedi. Los Angeles County, Vanessa’nın fotoğraflar yüzünden duygusal sıkıntı yaşayıp yaşamadığını belirlemek için psikiyatrik değerlendirme istediğinde, avutkatları bu tutumu zorbalık olarak yorumladı. Los Angeles Şerif Departmanı, Vanessa’nın davasını ‘para kapma’ olarak değerlendirdi.

8

Vanessa ayrıca helikopter kiralama şirketine ve ölen pilota karşı da dava açtı.

9

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Savaş oraya mı taşınıyor? Uydu fotoğrafları ortaya çıktı, ağır hasar aldıSavaş oraya mı taşınıyor? Uydu fotoğrafları ortaya çıktı, ağır hasar aldı
Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu! Çok konuşulan "Odtufans"ta beklenen oldu!
Giresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladıGiresun'da lunapark faciası! Polis eşinin tabutuna bakışları yürekleri dağladı
Anahtar Kelimeler:
Kobe Bryant NBA helikopter kazası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

O soruyu okurken zor anlar yaşadı! "Hepimizin kalbini yaktılar"

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Türkiye’deki yeni vurgunun adı ‘Deterjan Pazarı’ oldu!

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatları yeniden değişti

İstanbul'daki bu ilçeler risk altında! İmamoğlu: Bize ihbar edin

İstanbul'daki bu ilçeler risk altında! İmamoğlu: Bize ihbar edin

1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

1 saate kazanıyorum, kral gibi burada harcıyorum

'Çocuklarıma iyi bak' dedi, ortadan kayboldu! Gözyaşlarına boğuldular

'Çocuklarıma iyi bak' dedi, ortadan kayboldu! Gözyaşlarına boğuldular

İlginizi Çekebilir

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Zeytinli Rock Festivali'nin yasaklanmasına tepki! "Pilavlı mevlütler..."

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Rahatlığından ve tarzından ödün vermek istemeyen erkeklerin favorisi boxerlar

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Eski güreşçi açıkladı! ''Bir milyon kadınla birlikte oldum''

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Bikinili paylaşımı sosyal medyayı salladı! “İğrenç olduğumu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.