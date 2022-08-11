Kobe Bryant'ın cesedinin fotoğrafı sızdırılmıştı! Eşi Vanessa Bryant dinlerken hıçkıra hıçkıra ağladı: Kafası kesilmiş ve yanmış...

NBA efsanesi basketbolcu Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna'nın ölümü tüm dünyayı sarsmıştı. 26 Ocak 2020'de içinde 9 kişinin bulunduğu helikopter düşmüş, hayatını kaybedenler arasında Bryant ve küçük kızının olduğu ortaya çıkmıştı. Korkunç kaza uzun süre dünya basınında geniş yer bulurken, feci şekilde can veren Kobe Bryant'ın ve kızının parçalanmış haldeki fotoğraflarının sızdırıldığı belirlenmişti.

Söz konusu fotoğraflar nedeniyle Vanessa Bryant, LA County Şerif Departmanı’na karşı milyonlarca dolarlık gizlilik davası açtı. Ölen kocasının ve kızının görüntüleri nedeniyle ‘ciddi duygusal sıkıntı’ çektiğini ve ‘fiziksel olarak hastalandığını’ iddia etti. Yas tutan Vanessa, görevlilerin fotoğrafları araştırma amacıyla değil, ‘kendi kişisel zevkleri’ için çektiğini öne sürdü.

KOBE BRYANT'IN CESEDİNİN FOTOĞRAFINI GÖREN BARMEN ŞOKE OLDU

Vanessa’nın avukatı Luis Li, mahkemdeki 10 üyeli jüriye dramatik bir açılış konuşması yaparken, kolluk kuvvetlerinin Kobe ve Gianna’nın resimlerini hatıra olarak çekip paylaşarak kazayı nasıl suistimal ettiklerini anlattı. Li konuşmasına, şerif yardımcısının bir barda otururken çekilmiş görüntülerini paylaşarak başladı. Videoda, memurun barmene bir şey göstermek için cep telefonunu tuttuğu görülürken, telefona bakan kişi, iddiaya göre Kobe’nin cesedinin ürkütücü görüntüsü karşısında şoke oluyor ve uzaklaşıyor.

“YANMIŞ ETLERİN, UZUVLARIN FOTOĞRAFLARI…”

Avukat, milletvekillerinin ve itfaiyecilerin enkazın etrafında nasıl dolaştıklarını ve helikopter kazasında parçalanan cesetlerin fotoğraflarını nasıl çektiklerini anlattı. “Yanmış etlerin, kafası kesilmiş insanların, uzuvların fotoğraflarını çektiler. Vicdanları sarsan bir şey” diyen Li, kaza kurbanlarının ‘et yığını’ olarak görüldüğünü söyledi ve eşinin fotoğraflara bakmayı reddettiğini iddia eden bir dedektifin ses kaydını dinletti.

“BARDA, KADINI ETKİLEMEK İÇİN YAPTI”

Ayrıca bir memurun, kurbanların fotoğraflarını ‘barda bir kadını etkilemeye çalışmak ve kaza mahallinde bulunmakla övünmek’ için kullandığı da iddialar arasında yer aldı:

“Çalışanlar kazayı istismar etti. Hatıra olarak Kobe ve Gianna’nın fotoğraflarını çekip paylaştılar. İyileşmeyen bir yaraya tuz döktüler.”

“FOTOĞRAFLAR HİÇ SIZDIRILMADI”

Los Angeles County avukatı ise, Vanessa’nın gizlilik ihlali davasının yasal bir değeri olmadığını savundu. Los Angeles County avukatı J. Mira Hashmall, fotoğrafların halka sızdırılmadığını söyledi:

“Şikayet edilen fotoğrafların hiçbir zaman medyada, internette yer almadığı veya başka bir şekilde kamuya açıklanmadığı tartışmasızdır. Davacı Vanessa Bryant, aile üyelerinin fotoğraflarını hiç görmedi.”

Davacı taraf, Gianna ve Kobe’nin kalıntılarının en az 28 şerif departmanı cihazında ve en az bir düzine itfaiyeci tarafından dağıtıldığını iddia ediyor.

YASAL OLARAK YASAK

Kaliforniya yasalarına göre, ilk müdahale ekipleri bir kaza veya suç mahallinde ölen kişilerin fotoğraflarını izinsiz çekmesini suç sayıyor. Daha önce aynı kazada ölen iki ailenin açtığı benzer bir davayı çözmek için 2,5 milyon dolar tazminat ödendi.

Vanessa Bryant bu tazminattan daha fazlasını istediği için uzlaşmaya gitmedi. Los Angeles County, Vanessa’nın fotoğraflar yüzünden duygusal sıkıntı yaşayıp yaşamadığını belirlemek için psikiyatrik değerlendirme istediğinde, avutkatları bu tutumu zorbalık olarak yorumladı. Los Angeles Şerif Departmanı, Vanessa’nın davasını ‘para kapma’ olarak değerlendirdi.

Vanessa ayrıca helikopter kiralama şirketine ve ölen pilota karşı da dava açtı.



