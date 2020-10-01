Koç Burcu Ekim 2020 Aylık Burç Yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Astrolog Merve Rençber'den; aşk, sağlık ve kariyer yorumları

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2020 Ekim ayı koç burcu yorumumuzu hazırladık.. 21 Mart - 20 Nisan tarihleri arasında doğan koç burçlarını bu ay neler bekleyecek? Koç burcunu 2020 Ekim ayında aşk yorumunda gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında koç burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ekim aylık burçlarda koç burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Koç Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu... Koç Burcu Ekim 2020 aylık burç yorumu (21 Mart - 20 Nisan) Bu ay ilişkilerinizde ve kariyer hedeflerinizde yeni bir yapılanmaya gidiyor olacak, önemli düzen değişiklikleri içerisinde olacaksınız. Mars retrosu burcunuzda devam ederken, istek ve hedeflerinizde düzenlemeler yapıp, kendinizi daha fazla geliştirmeye odaklanabilir, isteklerinizi var etme adına elinizi taşın altına koyabilir, mücadele içine girebilirsiniz. Bu ay her alanda sabırlı, kararlı ve istekli olma zamanı.

2 Ekimde Venüs Başak burcuna geçiyor. İş hayatında başarı ve memnuniyeti sağlayabilecek, iş arkadaşlarıyla ilişkileri öne çıkaracak bu transit ile günlük yaşamınızı düzenlemek, rutinlerinizde değişiklik yapmak ve alışkanlıklarınızı değiştirmekle ilgilenebilirsiniz. Diyet, beslenme düzeni, düzenli spor ve eski hobilere dönüş gündeme gelebilir. Finansal konularda daha titiz davranıp, hızlı kararlar almamanız gereken bir sürece gireceksiniz. Yatırımlar ve zorunlu harcamalar bu ay içinde öne çıkabilir. Sağlığınız adına para çıkışları olabilir. 14 Ekimde Merkür Retrosu başlıyor. Finansal alanda yaşanacak bu retro, para yönetiminizde farklılıklar yapmanızı gerektirecek. Hızlı para giriş çıkışları olabilir. Küçük küçük pek çok harcama önünüze gelebilir. Araçlar, teknolojik aletler bu dönem sorun ve masraf çıkarabilir. Bu ay boyunca yeni teknolojik alet almaktan kaçınmalı, arızalanan aletler için tadilat yapmaya çalışmalısınız. İletişimde ise inatçılık ve ısrar, iş ve özel ilişkilerde sorunlara sebep olabilir. Sosyal çevre ve arkadaşlarla anlaşmazlıklar, kıskançlık veya şüphe durumları çalışabilir.