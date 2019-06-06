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Kocaeli'de büyük yangın! 5 kişi hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2019 11:03 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir lojistik depoda çıkan yangında 5 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çayırova'ya bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ev tekstil ürünleri fabrikasında, saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikadaki yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. Alevler, fabrikanın tamamını sararken, gökyüzü siyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında patlamalar da olurken, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri olay yerine geldi. İtfaiye görevlileri, fabrikanın her köşesinden yangına müdahale etti.

5 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastanelere kaldırıldı. Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri yanan fabrikaya girdi. Fabrikada bulunan 5 işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli Çayırova yangın

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
adam iflas etti edecek naapsın kardeşim
Rabbim korusun son durum ne acaba :(
Memlekette fabrika bırakmadınız yeter da..
allah yardim etsin
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