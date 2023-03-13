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Kocaeli'de dehşete düşüren olay: Atık su deposunda cenin bulundu!

13.03.2023 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde atık su arıtma tesisine bağlı su deposunun tahliye borusunda yapılan temizlik çalışmasında cenin çıktı. Yapılan incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kocaeli'de dehşete düşüren olay: Atık su deposunda cenin bulundu!

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde yer alan atık su arıtma sistemine bağlı su deposunun tahliye borularını temizleyen işçiler cenin gördü. Ceninin hayvan yavrusu olduğunu düşünen işçiler, önce bir ağacın altına gömmeyi düşündü.

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İşçiler, gömmeden önce dikkatlice baktıkları ceninin hayvana ait olmadığını anlayınca polise haber verdi. Adrese gelen polisin incelemesinin ardından doktor çağrıldı.

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Doktor, cenin ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(DHA)

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Kocaeli Cenin

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