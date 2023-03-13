Kocaeli'de dehşete düşüren olay: Atık su deposunda cenin bulundu!

Kocaeli'nin Darıca ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki Millet Bahçesi içerisinde yer alan atık su arıtma sistemine bağlı su deposunun tahliye borularını temizleyen işçiler cenin gördü. Ceninin hayvan yavrusu olduğunu düşünen işçiler, önce bir ağacın altına gömmeyi düşündü.

İşçiler, gömmeden önce dikkatlice baktıkları ceninin hayvana ait olmadığını anlayınca polise haber verdi. Adrese gelen polisin incelemesinin ardından doktor çağrıldı.

Doktor, cenin ile ilgili tutanak tuttu. Cumhuriyet Savcısının yaptığı incelemenin ardından cenin Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)