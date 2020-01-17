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  4. Kocaeli'de freni patlayan vinç dehşet saçtı!

Kocaeli'de freni patlayan vinç dehşet saçtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 10:27 | Son Güncelleme

Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen kazalar Mobese kameralarına yansıdı. Kocaeli'de freni patlayan vinç, 4 aracı biçerek parçaladı. Olayda 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Türkiye genelinde 24 saat boyunca kayıt altında olan Mobese kameraları, yaşanan kazalarda yürekleri ağza getirdi.

İlginç kazalardan ilki Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yaşandı. Ağır tonajlı araçların inmesinin yasak olduğu yokuşa giren vinç, frenleri patlayınca 4 aracı biçerek parçaladı. Kazada 1’i ağır 3 kişi yaralanırken, yaya geçinde bekleyen bir kişinin ise son anda koşarak kazadan yara almadan kurtulması dikkatlerden kaçmadı.

Samsun'da ise kavşağa hızlı giren otomobil, ilk önce kavşaktaki otomobile daha sonra ise lambalarda bekleyen yayaya çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaya metrelerce havalandıktan sonra yolda sürüklendi. Malatya'da yaşanan kazada ise otomobil ile servis minibüsünün çarpışması sonucu minibüs, içindeki yolcularla birlikte yan yattı.

Diğer illerde yaşananlar ise dikkatsizliğin ve trafik işaretlerine uymamanın nelere sebep olacağını gözler önüne serdi. Kırıkkale'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, düz yolda taklalar attıktan sonra durabildi. Sakarya'da ise kavşağa hızla giren otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk yola devrilirken, başka bir aracın yoldan geçmemesi büyük bir faciayı önledi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Kaza trafik kazası kamera

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
ŞEHİR İÇİN DE BU NE HIZ ANGUS;BU TRAFİK CANAVARININ EN AĞIR CEZAYI ALMASI GEREKİYOR......
ilk kazada kız iyi kaçmış
çok teçrübesiz bşr toplumuz
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