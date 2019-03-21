Kocaeli'nde korkunç kaza!

Kocaeli’nin Başiskele ilçesi D130 Karayolu Gölcük istikameti yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 DF 5206 plakalı otomobil ismi öğrenilemeyen bir kadına çarptı. Çarptığı yayayı altına alarak sürükleyen otomobil bariyerlere çarparak savruldu.

Çarpmanın etkisi ile kullanılamaz hale gelen otomobilin sürücüsü de camdan dışarı fırladı. Kazada otomobilin altına alarak metrelerce sürüklediği yaya ve sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kazada ağır yaralanan 2 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler otomobilin altında kalan yayanın cesedinin çıkartılması için çalışma başlattı.