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Kocaeli’nde şarbon paniği: 3 köy karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 13:28 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesine bulunan bir besi çiftliğindeki hayvanlarda şarbon virüsü tespit edilmesi sonrasında ilçenin Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantinaya alınarak hayvan giriş çıkışları yasaklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Lütfiye köyünde bulunan bir besi çiftliğindeki hayvanların bazılarında şarbon virüsü tespit edildi. Yapılan tespit sonrasında Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bölgeye giderek inceleme yaptılar.

Yapılan inceme sonrasında Selimiye, Lütfiye ve Sofular köyleri karantina altına alındı. Hayvan giriş çıkışlarının yasaklandığı köylerde yaşayan vatandaşlar ise tedirginlik yaşadı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
şarbon Kocaeli Gölcük

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