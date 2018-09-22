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Kocaeli Valiliği: İsmail Devrim'in intiharı psikolojik nedenlerden

22.09.2018 13:52 | Son Güncelleme

Kocaeli Valiliği, lise birinci sınıfta öğrencisi oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği belirtilen İsmail Devrim'in, 'psikolojik nedenlerle' yaşamına son verdiğini savundu. İş kazası geçiren Devrim'in iki aydır işsiz olduğu söyleniyordu.

Kocaeli Valiliği: İsmail Devrim'in intiharı psikolojik nedenlerden

Kocaeli Valiliği, lise birinci sınıfta öğrencisi oğluna okul kıyafeti alamadığı için intihar ettiği belirtilen İsmail Devrim'in, 'psikolojik nedenlerle' yaşamına son verdiğini savundu.

Kocaeli'nin Körfez İlçesi'nde yaşayan ve iş kazası geçirmesinden sonra iki aydır işsiz olan 45 yaşındaki İsmail Devrim'in oğlunun okul kıyafetini alamadığı için 14 yaşındaki M.D. ilk gün farklı bir kıyafetle okula gittiği bildirilmişti.

Okul kıyafeti olmadığı için okuldan geri gönderilen M.D. yoklama defterinde yok yazıldı.

Habertürk gazetesine göre, eve gelen çocuk durumu evde ailesine anlattı. İsmail Devrim duruma çok üzüldü ve eşine "Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?" dedi. İsmail Devrim bu konuşmadan iki gün sonra evinin banyosunda kendini iple asarak intihar etti.

Valilik: İntihar Psikolojik nedenlerden

İsmail Devrim'in eşi H. D. "Oğlum okuldan geldi. Yüzü asıktı. Ne oldu diye sorduk. O da okul kıyafeti olmadığı için derse alınmadığını söyledi. Eşim bu duruma çok üzüldü. "Ben oğluma okul kıyafeti alamıyorsam niye yaşıyorum ki?" dedi. Gece bizi erkenden yatırdı. Sabaha kalktığımda banyoda asılı halde buldum" dedi.

Valilik intihar olayının psikolojik nedenlere dayandığını savundu. Açıklamada "Söz konusu haberler; intihar sebebi çocuklarına kıyafet alamadığı ve bu sebeple okula alınmadıkları şeklinde yayınlanmıştır. Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığı olay sebebinin psikolojik nedenlere dayandığı anlaşılmıştır. Haberlerin kamuoyunu yanlış bilgilendirerek, olumsuz algı oluşturmaya sebep olduğu anlaşılmaktadır." denildi.

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