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  4. Kocaeli'de 250 bin Türk bayrağı bina ve caddeleri süsledi

Kocaeli'de 250 bin Türk bayrağı bina ve caddeleri süsledi

29.10.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla kamu kurumları, caddeler, iş yerleri ve konutlar, Türk bayraklarıyla donatıldı.

KOCAELİ (AA) - Cumhuriyetin ilanının 99. yıl dönümü il genelinde düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanıyor.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerine astıkları ay yıldızlı bayraklarla bu coşkuya ortak oluyor.

Cadde ve sokaklara, binaların dış cephelerine, evlerin balkonlarına asılan bayraklar güzel görüntüler oluşturuyor.

Kocaeli Valiliğince resmi kurum ve kuruluşların, cadde, sokak, ev ve iş yerlerinin, toplu taşıma araçlarının Türk bayraklarıyla donatılması için "Bayrak As" kampanyası kapsamında 250 bin bayrak dağıtıldı.

"YOLDAN GEÇEN VİDEO, FOTOĞRAF ÇEKİYOR"

İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bayraklarla donatılan Papatya Sitesi'nin yöneticisi Özcan Özer, AA muhabirine, Cumhuriyetin 99. yılı dolayısıyla sevinçlerini site sakinleriyle her balkona bir bayrak asarak kutlamaya karar verdiklerini söyledi.

Sitedeki 38 dairenin tamamında balkonlara ve camlara bayrak asıldığını dile getiren Özer, "Balkonda otururken görüyoruz, yoldan geçenler video, fotoğraf çekiyor. Güzel bir uygulama, güzel bir örnek oldu. Gençlerimize örnek olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bayrak asma çalışmasına dün çocukların da heyecanlı bir şekilde katıldığını anlatan Özer, Kocaeli Valiliğine de kampanya için teşekkür etti.

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Türk bayrağı cumhuriyet bayramı kampanya

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