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Kocaeli'de cinsel istismar iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 09:28 | Son Güncelleme

Karamürsel ilçesinde 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kişiden 11'i tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.

Karamürsel Cumhuriyet Savcılığınca, R.G'nin (16) alkol ve uyuşturucu verilerek cinsel istismara uğradığı bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 1 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
cinsel istismar Kocaeli

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