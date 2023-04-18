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  4. Kocası biriktirdiği parayı çalıp en yakın arkadaşıyla evlendi! İsyanı sosyal medyada gündem yarattı

Kocası biriktirdiği parayı çalıp en yakın arkadaşıyla evlendi! İsyanı sosyal medyada gündem yarattı

18.04.2023 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adı Katherine olan üç çocuk annesi bir kadın, kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını öğrendiğinde hissettiği hayal kırıklığını TikTok’tan yaptığı paylaşımla açıkladı. Kocasının biriktirdiği parayı da alarak en yakın arkadaşıyla evlendiğini anlatan Katherine, ikilinin bir de kendilerini düğünlerine davet ettiğini söyledi.

Kocası biriktirdiği parayı çalıp en yakın arkadaşıyla evlendi! İsyanı sosyal medyada gündem yarattı

TikTok’ta ‘Katherine795’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan 3 çocuk annesi bir kadın, eşinin en yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını ve yurt dışında çalışarak ev almak için biriktirdikleri parayı çaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isyan eden kadın, “Kocamın en iyi arkadaşımla evlendiğine inanamıyorum. Sonsuza kadar beni ve çocuklarımızı acı içinde bırakarak gidiyor” dedi.

YILLARCA PARA BİRİKTİRMİŞ

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Katherine ailesi için bir ev sahibi olabilmek adına yurt dışında çalıştığını ve kazandığı tüm parayı eşine gönderdiğini dile getirerek, “2 yıl 8 aydır tüm maaşımı kocama arazi alıp ev yaptırması için gönderiyordum. O bunu en yakın arkadaşımla yapacağı düğün için kullandı. 7 yıllık ilişkim gözyaşlarım içinde bitti” diye konuştu.

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