Kocası biriktirdiği parayı çalıp en yakın arkadaşıyla evlendi! İsyanı sosyal medyada gündem yarattı

TikTok’ta ‘Katherine795’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan 3 çocuk annesi bir kadın, eşinin en yakın arkadaşıyla kendisini aldattığını ve yurt dışında çalışarak ev almak için biriktirdikleri parayı çaldığını söyledi. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda isyan eden kadın, “Kocamın en iyi arkadaşımla evlendiğine inanamıyorum. Sonsuza kadar beni ve çocuklarımızı acı içinde bırakarak gidiyor” dedi.

YILLARCA PARA BİRİKTİRMİŞ

Katherine ailesi için bir ev sahibi olabilmek adına yurt dışında çalıştığını ve kazandığı tüm parayı eşine gönderdiğini dile getirerek, “2 yıl 8 aydır tüm maaşımı kocama arazi alıp ev yaptırması için gönderiyordum. O bunu en yakın arkadaşımla yapacağı düğün için kullandı. 7 yıllık ilişkim gözyaşlarım içinde bitti” diye konuştu.