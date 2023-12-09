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    4. Kocası milyoner! Kocasının kendisine şişman dediğini söyleyen kadın intikamını fena aldı... "Kendime 1 milyon dolarlık özür hediyesi aldım"

    Kocası milyoner! Kocasının kendisine şişman dediğini söyleyen kadın intikamını fena aldı... "Kendime 1 milyon dolarlık özür hediyesi aldım"

    09.12.2023 14:25 | Son Güncelleme:
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    Kendini "Orijinal Dubai Ev Hanımı" ilan eden Linda, TikTok'ta yaklaşık 530 bini aşkın takipçiye sahip. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatına dair videolar çeken Linda, kocasının kendisine "şişman" demesi üzerine ondan intikam aldığı anları anlattı bir paylaşım yaptı. Milyoner kocasından intikam almak için kendisine özür hediyesi ısmarlayan kadının intikamı da bir hayli pahalı oldu.

    Ürdün doğumlu 23 yaşındaki Linda Andrade'nin, henüz 19 yaşındayken Ricky Andrade adlı Dubai'de yaşatan bir tüccarla evlenerek Dubai'ye yerleşti. Sosyal medyada kendisini "Orijinal Dubai Ev Hanımı" ilan eden Linda yaptığı son paylaşımla da adından söz ettirmeyi başardı. Fenomen isim kocasının kendisine şişman demesine sinirlendikten sonra eşi adında kendisine aldığı özür hediyesini paylaştı.

    "ONUN CEPLERİNİ ACITTIM"

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    TikTok'tan yaptığı paylaşımda eşinin sözlerine kızdıktan sonra kendisine özür hediyesi almaya gittiğini söyleyen Linda, "Hiç yanınızda 1 milyon dolara ihtiyaç duyduğunuz günler oldu mu? Bugün benim için kesinlikle o günlerden biriydi. Kocam adına özür hediyesi almak için alışverişe gittim" dedi.

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    Sosyal medya kullancılarının büyük ilgi gösterdiği Linda'nın paylaşımında yorum bölümüne adeta akın edildi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu nasıl cüret eder. Dürüst olmak gerekirse. Sana en azından birkaç kolye borcu var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle bir duruma katlanamazdım. Gerçekten çok yorucu" yorumunu yaptı.

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