Kocasının arkasını toplamaktan bıkan kadın çareyi sosyal medyada yayınlamakta buldu

Kocasının evin içinde sağda solda bıraktığı eşya ve çöpleri instagramda paylaşarak fenomen olan Japon kadın, kocalarının eşyalarını toplamaktan bıkan tüm kadınları bunu yapmaya davet ediyorum diyor. Boş klozet ruloları, açık bırakılan yiyecek kapları, sağa sola atılmış çoraplar ve daha birçok şeyi toplamaktan ve düzeltmekten yorulan kadın çareyi bu hesabı açarak eğlenmekte bulmuş.

İlk başlarda fotoğrafları sadece arkadaşlarına atan kadın artan takipçi sayısı sayesinde daha da tanınmaya başlamış. Beş yıldır evli olan ve bir çocukları olan kadın, 'artık onun bıraktıklarını toplamaya yetişemiyorum. Ben de bundan keyif almaya başladım. Her gün benim gibi olan birçok kadın olduğunu biliyorum. Ve sinir krizi geçirdiklerini de. Toplayıp düzeltmenin bir sonu olmadığını anladım ve her şeyi akışına bıraktım. Belki bu görüntülerden zamanla o da sıkılır diye bekliyorum' diye konuşuyor.



