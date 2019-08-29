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Kocasının arkasını toplamaktan bıkan kadın çareyi sosyal medyada yayınlamakta buldu

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 09:33 | Son Güncelleme

'Ne onsuz ne de onunla olmuyor' diyerek kocasının dağınıklığından bıkan Japon kadın, bir instagram hesabı açarak kocasının etrafa saçtığı kıyafetleri, bıraktığı çöpleri yayınlıyor. Japonca'da çöp atmak anlamına gelen 'gomi sutero' adında bir hesap oluşturan kadını 476 bin kişi takip ediyor.

Kocasının evin içinde sağda solda bıraktığı eşya ve çöpleri instagramda paylaşarak fenomen olan Japon kadın, kocalarının eşyalarını toplamaktan bıkan tüm kadınları bunu yapmaya davet ediyorum diyor. Boş klozet ruloları, açık bırakılan yiyecek kapları, sağa sola atılmış çoraplar ve daha birçok şeyi toplamaktan ve düzeltmekten yorulan kadın çareyi bu hesabı açarak eğlenmekte bulmuş.

İlk başlarda fotoğrafları sadece arkadaşlarına atan kadın artan takipçi sayısı sayesinde daha da tanınmaya başlamış. Beş yıldır evli olan ve bir çocukları olan kadın, 'artık onun bıraktıklarını toplamaya yetişemiyorum. Ben de bundan keyif almaya başladım. Her gün benim gibi olan birçok kadın olduğunu biliyorum. Ve sinir krizi geçirdiklerini de. Toplayıp düzeltmenin bir sonu olmadığını anladım ve her şeyi akışına bıraktım. Belki bu görüntülerden zamanla o da sıkılır diye bekliyorum' diye konuşuyor.


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Anahtar Kelimeler:
gomi sutero japon kadın

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