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Kocasının öldüğünü zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Sevgilisiyle yeni bir hayat kurmuş

29.03.2023 08:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok’tan Anessa Rossi kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadının kocasının ölümünden dolayı yasını tutarken yüzleştiği gerçekle bir anda şaşkına döndü. Yıllar sonra Rossi kocasının ölmediğini ve sevgilisiyle beraber Meksika’da kendisine yeni bir hayat kurduğunu öğrendiğini dile getirdi.

Kocasının öldüğünü zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Sevgilisiyle yeni bir hayat kurmuş

TikTok’ta Anessa Rossi kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, altı yıl önce öldüğü zannettiği kocasının aslında hayatta olduğunu ve sevgilisiyle beraber kendisine yeni bir hayat kurduğunu öğrendiği bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA BİR ANDA POPÜLER OLDU

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Rossi yaptığı paylaşımda polisin kendisine kocasının intihar ettiğini söylediğini dile getirerek ölümünden sonra cenaze işlemlerinin planlamasında görev aldığını belirtti. Kocasının ölümünden sonra aylarca yas tuttuğunu ve intiharından kendisini sorumlu tuttuğunu belirten Rossi, aslında eşinin 6 yıldır Meksika’da sevgilisiyle yaşadığını öğrendi.

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Rossi tesadüf eseri sosyal medyada öldüğü zannettiği eşinin sevgilisine evlenme teklifi ettiği bir videoya rastlayarak gerçeği öğrendiğini söyledi. Rossi’nin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.

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sosyal medya tiktok Aldatma ihanet

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