Kocasının öldüğünü zannediyordu! Gerçek bambaşka çıktı... Sevgilisiyle yeni bir hayat kurmuş

TikTok’ta Anessa Rossi kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın, altı yıl önce öldüğü zannettiği kocasının aslında hayatta olduğunu ve sevgilisiyle beraber kendisine yeni bir hayat kurduğunu öğrendiği bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

SOSYAL MEDYADA BİR ANDA POPÜLER OLDU

Rossi yaptığı paylaşımda polisin kendisine kocasının intihar ettiğini söylediğini dile getirerek ölümünden sonra cenaze işlemlerinin planlamasında görev aldığını belirtti. Kocasının ölümünden sonra aylarca yas tuttuğunu ve intiharından kendisini sorumlu tuttuğunu belirten Rossi, aslında eşinin 6 yıldır Meksika’da sevgilisiyle yaşadığını öğrendi.

Rossi tesadüf eseri sosyal medyada öldüğü zannettiği eşinin sevgilisine evlenme teklifi ettiği bir videoya rastlayarak gerçeği öğrendiğini söyledi. Rossi’nin gönderisi kısa sürede sosyal medyada gündem yaratmayı başardı.