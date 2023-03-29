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Sevgilisini başka bir kadınla yakaladı! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler... Erkek arkadaşını terliğini çıkartıp dövdü

29.03.2023 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gana’da kendisini aldatan sevgilisini başka bir kadınla yakalayan bir kadının öfkesi cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi. Görüntüler kısa sürede viral olmayı başarırken aldatılan kadının sevgilisi ve yasak aşk yaşadığı kadını terlikle dövdüğü anlar binlerce kez izlendi.

Sevgilisini başka bir kadınla yakaladı! Sosyal medyada gündem yaratan görüntüler... Erkek arkadaşını terliğini çıkartıp dövdü

Gana’da bir kadın uzun süredir ilişki yaşadığı sevgilisini bir başka kadınla gördüğünde öfkeden deliye döndü. Sevgilisinin kendisini aldattığı anlarda adama suçüstü yapan kadın anında tepki gösterdi. Erkek arkadaşı ve yasak aşk yaşadığı kadınla yüzleşen aldatılan sevgili onların karşısına geçerek bağırmaya başladı. Bir anda ayağındaki terliği çıkartan kadın onlara vurmaya başladı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Sosyal medya kullanıcıları gönderiye yoğun ilgi gösterirken aldatılan kadının videoda, sevgilisinin kendisini strese soktuğu ve artık buna dayanamadığını söylediği anlar da yer aldı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü kadını hareketinden dolayı tebrik etti.

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Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Gerçekten hak ettikleri buydu” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Bu ceza annemi hatırlattı” yorumunu ekledi.

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