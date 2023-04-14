Güzellik kraliçesi sokak ortasında yumruk yumruğa kavga etti! Yerlerde süründü... Unvanı elinden alındı

2022 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Miss Luna seçilen Thysaa Florindo Brezilya’da alkolü çok kaçırınca sokak ortasında bir kavgaya karıştı. Sevgilisine bir kadının laf attığını iddia eden güzellik kraliçesi bir anda ismi açıklanmayan kadına saldırarak sokak ortasında onu yumruklamaya başladı. İkili yere düşerek birbirlerine fiziksel olarak müdahale etmeye devam ederken olay yerinde bulunanlar tarafından görüntülendi. Kavga anına ait görüntüleri sosyal medyada ifşa edilmesinden sonra Florindo’nın kraliçe taçı elinden alındı.

İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDI

20 yaşındaki Florindo sosyal medyada görüntülerin viral olmasından sonra kadının kendisi olduğunu itiraf etti. Güzellik kraliçesi unvanını kaybeden Florindo Miss Universe Espirito Santo 2023 yarışmasından diskalifiye edildi.

Florindo yerel basına yaptığı açıklamasında, “Gerçekten çok üzgünüm. Büyük bir tahrik altındaydım. Ona saldırmamı savunamam ama beni itip tahrik etti. Onu üzerimden çekmeye çalıştım. Sonrasında işler kontrolümden çıktı” dedi.