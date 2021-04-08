Kod 29 nedir? SGK'den yeni düzenleme

SGK tarafından yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerinden çalışanları korumak amacıyla 16 Nisan 2020 tarihinden itibaren fesih kısıtı uygulamasının getirildiği, İş Kanunu'nda yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan hallerin fesih kısıtı uygulamasının istisnaları arasında sayıldığı hatırlatıldı.

KOD-29 USÜLSÜZ KULLANILIYOR

İşverenlerin pandemi döneminde işten çıkarma yasağını delmek için başvurduğu İş Kanunu'ndaki Kod-29 uygulamasına yönelik eleştiriler üzerine SGK yazılı açıklama yaptı. Aylık ortalama 15 bin işçinin bu gerekçeyle işten çıkartıldığı belirtilerek, 'fesih kısıtı'ndan önceki dönemde ise bu sayısının aylık ortalama 17 bin olduğu ifade edildi.

"Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan halleri" düzenleyen Kod-29 ile sendikaya üye oldukları için birçok işçinin işten çıkartılması durumu, eleştirilerin merkezini oluştururken, SGK yaptığı açıklamada bu konuya "16 Nisan 2020 tarihinden itibaren uygulanan fesih kısıtını delmek amacıyla, işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan davranışı olmaksızın 'Kod-29' kullanılarak çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır" şeklinde değindi.