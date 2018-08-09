Kök hücre tedavisi ile yaşlanmayı durdurun!

Yaş ilerledikçe yaşlanmakta kaçınılmaz oluyor. Yaşlanma belirtileri en çok yüz bölgesinde hissediliyor. Bu belirtiler bazen yaşı olduğundan da fazla gösterebiliyor. Yüz dokuları, yaşlanmaya paralel olarak tüm dokularda olduğu gibi azalmaya, zayıflayıp yaşlanmaya başlar. Bu sebeple yaşlanmayı geciktirmek ve yaşlanma etkilerini gidermek için yüze kök hücre tedavisi uygulanıyor.

Kök hücre tedavisi, kişinin kaybettiği gençliğini geri kazandırırken, oluşan elastikiyet kayıplarını da gideriyor. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle oluşmuş akne izlerini de yok ediyor. Yıllar içinde oluşan anatomik deformasyon ve doku kaybının düzelmesini sağlıyor.

Kök Hücre Tedavisi ile Gençleşin

Bu uygulama esnasında yüze hem kök hücre hem de doku enjeksiyonu yapılır. Enjekte edilen kök hücreler düzenli olarak cildi yeniler, enjekte edilen yağlar ise gençken sahip olunan yüz hatlarına ve yüzde minimal dokunuşlar ile düzelebilecek bölgelerde görünümü iyileştirir.

Kök hücre tedavisi yüzün her bölgesine uygulanabilir, buna dudak bölgesi de dahil. Yaşlanmaya bağlı olarak dudak bölgesi de incelir. Dudağa kök hücre uygulamasında dudak daha dolgun hale getirilir. Bununla birlikte dudak kenarındaki ince çizgilere müdahale etmekte mümkündür.