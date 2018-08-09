Kök hücre tedavisi ile yaşlanmayı durdurun!

Yaş ilerledikçe yaşlanmakta kaçınılmaz oluyor. Yaşlanma belirtileri en çok yüz bölgesinde hissediliyor. Bu belirtiler bazen yaşı olduğundan da fazla gösterebiliyor. Yüz dokuları, yaşlanmaya paralel olarak tüm dokularda olduğu gibi azalmaya, zayıflayıp yaşlanmaya başlar. Bu sebeple yaşlanmayı geciktirmek ve yaşlanma etkilerini gidermek için yüze kök hücre tedavisi uygulanıyor.
Kök hücre tedavisi, kişinin kaybettiği gençliğini geri kazandırırken, oluşan elastikiyet kayıplarını da gideriyor. Bununla birlikte çeşitli sebeplerle oluşmuş akne izlerini de yok ediyor. Yıllar içinde oluşan anatomik deformasyon ve doku kaybının düzelmesini sağlıyor.
Kök Hücre Tedavisi ile Gençleşin
Bu uygulama esnasında yüze hem kök hücre hem de doku enjeksiyonu yapılır. Enjekte edilen kök hücreler düzenli olarak cildi yeniler, enjekte edilen yağlar ise gençken sahip olunan yüz hatlarına ve yüzde minimal dokunuşlar ile düzelebilecek bölgelerde görünümü iyileştirir.
Kök hücre tedavisi yüzün her bölgesine uygulanabilir, buna dudak bölgesi de dahil. Yaşlanmaya bağlı olarak dudak bölgesi de incelir. Dudağa kök hücre uygulamasında dudak daha dolgun hale getirilir. Bununla birlikte dudak kenarındaki ince çizgilere müdahale etmekte mümkündür.
Kök hücre tedavisi genel olarak lokal anestezi veya sedasyon altında uzman doktorlar tarafından yapılır. İşlemin hemen ardından kişi günlük yaşantısına geri dönebilir.
Hastadan yeterli miktarda yağ alınır. Bu işlem 10 dakika sürer. Alınan yağlar, kök hücreden zengin hale getirilir. Bu işlem ise 40-50 dakika arasında değişiklik gösterir. Yüze kök hücre tedavisi için toplamda 1-1.5 saate ihtiyaç duyulur.
Kök Hücre Tedavisi Nasıl Yapılır?
Yağ alınacak bölgeye lokal anestezi uygulanır. İnce kanüller yardımıyla yeterli miktarda yağ alınır. Alınan yağ birkaç işlemden geçerek kök hücrelerine ayrıştırılır. Ardından da gerekli miktarda yüze kök hücre enjekte edilir. Kök hücrelerin etkisi hayat boyu sürer. Doğru teknikle yapılan yağ enjeksiyonunda ise yağ miktarının yaklaşık yüzde 50’si kalır.
Kök hücreler, kişinin kendisinden alınarak uygulanmasından dolayı her yaş tipi için uygundur. Herhangi bir yan etkisi bulunmamaktadır. Üstelik Otolog bir işlem olmasından dolayı alerji riski de oldukça düşüktür.
Kök hücre tedavisi dolgu işlemine bir alternatiftir. Ancak kas gevşetme özelliği olmaması nedeniyle botox yönteminin alternatifi değildir.
Ancak bilinmesi gereken nokta, yüze kök hücre tedavisi yüz germe ameliyatı değildir. Yüz germe ameliyatları, cerrahi bir işlemdir. Kök hücre tedavisi ise klinik ortamda uygulanır. Uygulama sonuçlarını hemen gösterir ve yenilenme hayat boyu sürer.
Op. Dr. Alper Tuncel
** Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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