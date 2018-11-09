Kök hücre konusundaki gelişmeler bebek sahibi olmak isteyenlere umut veriyor

Macaristan'da düzenlenen 10. Avrupa Androloji Kongresi'ne katılan Üroloji Uzmanı Kaan Aydos, şunları söyledi; “Anlaşılan o ki, artık sperm analizi ve birkaç kan tahlili gibi klasik tanı yöntemlerinin değişmesi gerekiyor. Buna paralel olarak da tedavi seçenekleri artmakta. Kongrede üzerinde durulan en dikkat çekici konulardan birisi oksidatif stres ve sperm DNA hasarlarının önemi oldu. Özellikle tüp bebek başarısızlıklarında bu yönde araştırma ve tedavi yapılmasının gebelik şansını anlamlı derecede artıracağı vurgulanmakta.

Ayrıca, sperm sağlığını yakından ilgilendiren 2 yeni konunun da çocuk sahibi olamayan çiftlerin takibinde mutlaka yer alması gerektiği anlaşılmakta. Bunlar spermin Proteomik ve Metabolomik fonksiyonlarını ilgilendiren çok yeni ilgi alanlarıdır. Henüz tam çözümlenememiş olmakla birlikte, sunulan çalışmalar infertil erkeklerin tedavisinde çok yeni alternatifleri de beraberinde getirmekte. Biz bu konuda uzun süredir çalışmaktaydık ve sonuçlarımız da bu yönde önemli katkılarda bulundu. Özellikle sperm kök hücrelerini besleyen Sertoli destek hücreleri ve spermin enerji kaynağı olan mitokondrisine ait bozuklukların sperm üretiminde aksamalara neden olduğu yönündeki bulgularımız yeni tedavi arayışlarını ciddi anlamda yönlendirecek özelliktedir.”