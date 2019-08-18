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Koku alma duyusu iyi olan insanlar cinsel birleşme esnasında daha fazla orgazm oluyor

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
AŞK - CİNSELLİK HABERLERİ  | 18.08.2019 08:51 | Son Güncelleme

Koku alma duyusu cinsel yaşamınızı daha iyi hale getirebilir. Alman bilim insanlarının yaptığı yeni bir araştırmaya göre iyi koku alan kişiler, cinsel yaşamlarından daha çok keyif alıyor.

Koku alma duyusu iyi olan insanlar cinsel birleşme esnasında daha fazla orgazm oluyor

18 ila 36 yaş arasındaki kadınlar ve erkekler arasında araştırma yapan uzmanlar katılımcılara seksten ne kadar keyif aldıkları, hangi sıklıkta orgazm oldukları ve ne kadar uzun sürdüğü gibi cinsel deneyimlerle ilgili birkaç soru sordu. Sonrasında ise Sniffin’ Sticks adı verilen üç aşamalı koku testini uyguladılar.

Araştırmacılar testler sonucunda, koku alma duyusu gelişmiş kişilerin, diğerlerine göre cinsel ilişkiden daha fazla keyif aldığını tespit etti.

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Araştırmacılar her ne kadar, güçlü koku alma duyusunun, neden daha iyi bir cinsel deneyim yaşanmasına sebep olduğunu açıklayamasalar da bu konuda bir varsayıma sahipler.

Uzmanlar, "Vajinal sıvılar, sperm ve ter gibi vücut kokularının algılanmasının, cinsel deneyimi zenginleştirdiğini" belirtiyor.

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Anahtar Kelimeler:
orgazm cinsel ilişki koku alma duyusu

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