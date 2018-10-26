Kol germe ameliyatı nedir? Kol germe ameliyatı olanlar nasıl bir süreçten geçiyor?

Obezite cerrahisi sonrası yapılan estetik işlemlerin başında kol germe operasyonları geliyor. Zayıflayan her 3 kişiden 2’sinde kol deformasyonu gözlemleniyor.

Zayıflama operasyonları sonrasında sarkan deriler için yapılan estetik cerrahi operasyonları arasında en fazla kol germe estetiği öne çıkıyor. Konu hakkında Estetik International Sağlık Grubu doktorlarından Op. Dr. Selçuk Aytaç açıklamalarda bulundu: “Obezite cerrahisi sonrası çok çabuk sarkan bölgelerin başında kollar geliyor. Sanıyorum bana gelen her 3 hastamdan 2’sinde kol sarkması vardır. Kiloyla birlikte yağlanmaya ve bu yağa bağlı olarak derinin genişlemeye eğilimi aşırıdır. Kilo verdikçe yağlar gider fakat deri maalesef kalır ve sarkar. Hastalarımın tamamı sarkık derinin kilolu halinden çok daha kötü göründüğünü ve rahatsızlık hissettiğini dile getirirler. Kol germe ameliyatları ile bu fazlalık deriyi uzaklaştırıyoruz ve kol içine incecik bir kesi yapılıyor. İzler zamanla son derece silik hale geliyor.”

