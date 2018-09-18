Kol kaslarını büyütmek için bakın bu kez ne yaptı

Kol kaslarını daha da büyütmek isteyen Tereshin, bu kez de sosyal medyada kendisini takip eden birinin sözleri üzerine kolları sıvayarak bakın ne yaptı...

Kolları kaslı olsun diye öyle bir şey yaptı ki...

1 / 22 Temel Reis kollarına sahip olabilmek için Rus Kirill Tereshin'in bu kez yaptığı şey insanları şoke etti.

2 / 22 Daily Star'da yer alan habere göre; 21 yaşındaki Tereshin, kol kaslarını büyütmek için pazularına kimyasal madde enjekte etmişti.

3 / 22 Yeni bir video paylaşan Kirill Tereshin, kol kası uğruna yaptığı şeyle insanların ağzını açık bıraktı.

4 / 22 Tereshin'in sosyal medyadan bir takipçisinin, "Kedi maması proteinden daha iyidir, kasları büyütüyor" yorumu üzerine Tereshin, kedi maması yedi.

5 / 22 Kollarını biraz daha şişirmek için bir aylık diyete girdiğini söyleyen Tereshin, günde altı kez kedi maması tüketeceğini söyledi.

6 / 22 10 GÜNDE DEVASA KOLLARA SAHİP OLMUŞTU Rusya'da yaşayan 21 yaşındaki Kirill Tereshin, kollarına kimyasal enjekte ederek 10 günde devasa kaslara sahip olmuştu!

7 / 22 Tereshin, kas yapmak uğruna ölümü göze almıştı. Sporla elde edemeyeceği kocaman kol kasları için vücuduna kimyasallar enjekte eden Kirill büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmıştı.

8 / 22 Doktorlardan her an vücudunda kan zehirlenmesi başlayabileceği uyarısını alan Rus gencin kolları her an kesilebilirdi. Diğer yandan genç adamın kolundaki kaslar kimyasal maddenin etkisiyle iltihaplanmaya başlamıştı.

9 / 22 Kirill'in vücuduna enjekte ettiği kimyasallar, onu ölüme götürüyor olsa da bu durum umurunda bile değildi. Öyle ki geçtiğimiz günlerde aynı kimyasalları bacağına da uyguladı.

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