Kolay ve pratik kilo verme taktikleri

Çok aç kalmadan ve mutsuzlaşmadan ideal kiloya düşebilmek için küçük değişiklikler yapmak verimli sonuçların alınmasını sağlayabiliyor. Yine de kilo vermek isteyen herkesin sürece aynı yerden başlamadığının unutulmaması gerekiyor. Sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanmak ve az sonra sunacağımız taktikleri uygulamada süreklilik sağlamak hedeflere ulaşmanın ardındaki en büyük etmen olmayı sürdürüyor.

YÜKSEK KARBONHİDRAT İÇEREN KAHVALTI

Kahvaltıda yüksek oranda karbonhidrat ve şeker tüketmek açlık krizlerine davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Hem yüksek kalori barındıran hem de göreceli olarak kısa süren tokluk yaşatan bu gıdaların hızlı kilo vermek isteyenler tarafından kahvaltı öğünlerinden çıkarılması gerekiyor. Bu gıdalar yerine protein bakımından zengin olanların tüketilmesi gün boyu yaşanabilecek açlık krizlerini engelleyerek kalori alımını kısıtlıyor.

ÖĞÜNLERDEN ÖNCE SU

Yapılan bilimsel araştırmalar öğünlerden yarım saat önce su içen kişilerin 3 aylık süreçte kilo kayıplarının %44 oranında arttığını gösteriyor. Tokluk hissi yaratan bu davranış öğünler sırasında aşırı yemek tüketimini engelliyor.