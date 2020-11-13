Kolay ve pratik kilo verme taktikleri

Çok aç kalmadan ve mutsuzlaşmadan ideal kiloya düşebilmek için küçük değişiklikler yapmak verimli sonuçların alınmasını sağlayabiliyor. Yine de kilo vermek isteyen herkesin sürece aynı yerden başlamadığının unutulmaması gerekiyor. Sağlıklı yeme alışkanlıkları kazanmak ve az sonra sunacağımız taktikleri uygulamada süreklilik sağlamak hedeflere ulaşmanın ardındaki en büyük etmen olmayı sürdürüyor.
YÜKSEK KARBONHİDRAT İÇEREN KAHVALTI
Kahvaltıda yüksek oranda karbonhidrat ve şeker tüketmek açlık krizlerine davetiye çıkarmak anlamına geliyor. Hem yüksek kalori barındıran hem de göreceli olarak kısa süren tokluk yaşatan bu gıdaların hızlı kilo vermek isteyenler tarafından kahvaltı öğünlerinden çıkarılması gerekiyor. Bu gıdalar yerine protein bakımından zengin olanların tüketilmesi gün boyu yaşanabilecek açlık krizlerini engelleyerek kalori alımını kısıtlıyor.
ÖĞÜNLERDEN ÖNCE SU
Yapılan bilimsel araştırmalar öğünlerden yarım saat önce su içen kişilerin 3 aylık süreçte kilo kayıplarının %44 oranında arttığını gösteriyor. Tokluk hissi yaratan bu davranış öğünler sırasında aşırı yemek tüketimini engelliyor.
ŞEKERLİ İÇECEKLERE “HAYIR”
Paketli meyve suları veya vazgeçilemeyen şekerli kahveler kilo vermenin önündeki en büyük engellere dönüşebiliyor. Kolay ve pratik kilo verme taktiklerini uygulamak isteyenlerin yiyecekleri kadar içeceklerine de dikkat etmesi gerekiyor.
YEŞİL SEBZELERİ TÜKETİN
Lif barındıran yeşil sebzeler tokluk hissi vermelerinin yanı sıra barındırdıkları vitamin ve mineraller sayesinde de vücut sağlığını destekler. Metabolizmanın daha verimli çalışmasını sağladıkları için kilo verme sürecinde hedeflere daha hızlı ulaşılmasını sağlarlar.
SAĞLIKLI YAĞLARDAN VAZGEÇMEYİN
Her yağ vücutta aynı etkiyi yaratmıyor. Doymamış yağlar kilo verilmesine yardımcı olabiliyor. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı ve temel yağ asitlerinin alınabildiği balık yağları insülin direncini azaltma etkileri ile kilo verme sürecine katkıda bulunuyor.
SPOR OLMAZSA OLMAZ
Kilo vermek için saatlerce spor yapılmasına gerek yok, yine de sporu günlük yaşamın bir parçası haline getirmek kilo verme sürecini hızlandırıyor. Beslenme kontrolü sağlandığında ve bir de spor yapıldığında kalorilerin yakımı hızlandığı için kilo verme hedefine daha rahat ulaşılabiliyor.
Diyetisyen Mehtap Yakut
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