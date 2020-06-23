Kolayca Uygulayabileceğiniz 30 Örgülü Saç Modeli

Yoğun tempoda geçen günlerinde dahi görünümüne dikkat eden kadınların imdadına her dönemde popüler ve uygulaması basit olan örgü modelleri yetişiyor. Her yaş grubuna yakışan örgülü saç modelleriyle farklı ve havalı görünmek mümkün.

Örgülü Topuz Modelleri

1. Romantik topuz

Bu model sayesinde hem masum hem de doğal görünebilirsiniz. Zarif kadınların tamamlayıcısı olan bu saç örgüsünü, düşük yakalı kıyafetleriniz ile birlikte kullanarak tarzınızı tamamlayabilirsiniz.

Saçlarınızın iki tarafını da üçlü örgü ile örün.

Ördüğünüz saçları ense hizasında bir araya getirin.

Sağ taraftaki saçlarınızı sol tarafa, sol taraftaki saçlarınızı da sağ tarafa alarak topuz haline getirin.

2. Örgü Topuzu

Bu saç modeli düğün, nişan ve söz gibi özel davetler için idealdir.

Saçınızı tepeden toplayın.

Donut tokası takın.

Etrafını örün.

**Saçınızı örmeden topuz yapmak istiyorsanız en modern topuz modelleri listesini inceleyebilirsiniz: En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade

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Toplu Saça Örgü Modelleri

1. Sütçü kız modeli

Özel davetlere gitmeden önce kuaförde saçınızı yaptırmanıza gerek yok. Bu model sayesinde saçlarınızda kuaför eli değmiş etkisi yaratabilirsiniz.

Saçlarınızı düzgünce taradıktan sora ortadan ikiye ayırın.

Sağ tarafınızı düz üçlü örgü, sol tarafınıza da ters üçlü örgü ile örün.

Başınızın üst kısmında saçlarınızı bir araya getirin.

Tel toka ile sabitleyin.

2. İkili örgü

Spor kıyafetlere ve boğazlı kazaklara oldukça yakışan bu saç modelini halka küpelerle tamamlayarak bakışları güzelliğinize çekebilirsiniz.

Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.

Geriye doğru atarak örgüye başlayın.

Örgüyü örerken tıpkı balıksırtındaki gibi her seferinde örerek ve saç ekleyerek ilerlemeye devam edin.

İki tarafınızdaki saçları da örün.

3. Hollanda örgüsü

Özellikle son günlerde oldukça moda olan Hollanda örgüsü ile hem ciddi ortamlara hem de normal günlere ayak uydurabilirsiniz. Sezonun trend modellerinden olan bu örgü her kıyafetiniz ile uyum sağlarken, bir görenin bir daha bakacağı kadar ilgi uyandırıcı.