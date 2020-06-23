Kolayca Uygulayabileceğiniz 30 Örgülü Saç Modeli

Yoğun tempoda geçen günlerinde dahi görünümüne dikkat eden kadınların imdadına her dönemde popüler ve uygulaması basit olan örgü modelleri yetişiyor. Her yaş grubuna yakışan örgülü saç modelleriyle farklı ve havalı görünmek mümkün.
Örgülü Topuz Modelleri
1. Romantik topuz
Bu model sayesinde hem masum hem de doğal görünebilirsiniz. Zarif kadınların tamamlayıcısı olan bu saç örgüsünü, düşük yakalı kıyafetleriniz ile birlikte kullanarak tarzınızı tamamlayabilirsiniz.
- Saçlarınızın iki tarafını da üçlü örgü ile örün.
- Ördüğünüz saçları ense hizasında bir araya getirin.
- Sağ taraftaki saçlarınızı sol tarafa, sol taraftaki saçlarınızı da sağ tarafa alarak topuz haline getirin.
2. Örgü Topuzu
Bu saç modeli düğün, nişan ve söz gibi özel davetler için idealdir.
- Saçınızı tepeden toplayın.
- Donut tokası takın.
- Etrafını örün.
**Saçınızı örmeden topuz yapmak istiyorsanız en modern topuz modelleri listesini inceleyebilirsiniz: En Modern 30 Farklı Topuz Saç Modeli: Düz, Dağınık, Sade
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Toplu Saça Örgü Modelleri
1. Sütçü kız modeli
Özel davetlere gitmeden önce kuaförde saçınızı yaptırmanıza gerek yok. Bu model sayesinde saçlarınızda kuaför eli değmiş etkisi yaratabilirsiniz.
- Saçlarınızı düzgünce taradıktan sora ortadan ikiye ayırın.
- Sağ tarafınızı düz üçlü örgü, sol tarafınıza da ters üçlü örgü ile örün.
- Başınızın üst kısmında saçlarınızı bir araya getirin.
- Tel toka ile sabitleyin.
2. İkili örgü
Spor kıyafetlere ve boğazlı kazaklara oldukça yakışan bu saç modelini halka küpelerle tamamlayarak bakışları güzelliğinize çekebilirsiniz.
- Saçlarınızı ortadan ikiye ayırın.
- Geriye doğru atarak örgüye başlayın.
- Örgüyü örerken tıpkı balıksırtındaki gibi her seferinde örerek ve saç ekleyerek ilerlemeye devam edin.
- İki tarafınızdaki saçları da örün.
3. Hollanda örgüsü
Özellikle son günlerde oldukça moda olan Hollanda örgüsü ile hem ciddi ortamlara hem de normal günlere ayak uydurabilirsiniz. Sezonun trend modellerinden olan bu örgü her kıyafetiniz ile uyum sağlarken, bir görenin bir daha bakacağı kadar ilgi uyandırıcı.
- Saçlarınızı taradıktan sonra en tepeden bir tutam saç ayırın ve saçlarınızı örmeye başlayın.
- Hollanda örgüsü de tıpkı üçlü düz örgü gibidir. Ancak buradaki tek fark, üçlü örgüyü yaparken ön taraftan alınan saçların, Hollanda örgüsünde arkadan alınması gerektiğidir.
- Tüm saçınızı ördükten sonra uç kısmına toka takın.
- Saçlarınızın aralarını parmaklarınızla açarak salaş ve dolgun bir görünüm elde edebilirsiniz.
4. At kuyruğuna taç
Bu model toplu saçları seven, aynı zamanda örgüden de vazgeçemeyen uzun saçlı kadınlara çok yakışacaktır.
- Saçınızın ön tarafından bir tutam saç ayırın.
- Arka tarafınızı at kuyruğu şeklinde bağlayın.
- Ön kısımdaki saçınızı ters örgü ile taç biçiminde örün.
5. Tek taraflı örgü
Yapımı kolay ve şık olan bu model ile oldukça seksi bir görünüme kavuşmak mümkün.
- Saçınızı yandan ayırın.
- Bir tarafta çok, bir tarafta az saç bırakın.
- Az saç kalan kısmı iki defa üçlü örgüyle örün.
6. Mısır örgüsü
Kolay örgülü saç modellerinden biri olan bu saç modeli yüz güzelliğinizi ortaya çıkaracaktır.
- Saçlarınızı at kuyruğu şeklinde toplayın.
- Saçınızın ucunu mısır örgüsü örün.
Kısa Saç Örgü Modelleri
1. Çoklu örgü
Yüz güzelliğini ortaya çıkartacak bu model; özellikle genç, dinamik ve sportif kadınlar için oldukça uygundur.
- Saçlarınızı üst kısımdan arkaya doğru 12-15 tane küçük küçük örün.
- Ördüğünüz kısımları en uca gelmeden orta kısımda bırakın.
- Saç uzunluğunuz yeterli gelirse arkaya doğru örgü topuz yapın.
- Yetmezse toka yardımı ile tutturun.
2. Ön saç örgüsü
Kısa saçlarınızda küçük bir örgü ile fark yaratabilirsiniz.
- Saçlarınızın ön kısmına balıksırtı örgü ile örün.
3. Zarif örgü
Bu model sayesinde zarif ve sade görüntünüzle her ortamda dikkat çekebilirsiniz.
- Saçlarınızın üst kısmından iki tane küçük tutamlar alın.
- İkişer defa toplamda 4 kez ters örgü örün.
- Alt kısımları küçük topuzlar yapın.
4. Açık saça Hollanda örgüsü
Açık saçlarında sıra dışı ve şık görünüm yaratmak isteyenlerin tercihi olan bu model ile sportif görünebilirsiniz.
- Saçlarınızı iki taraftan ayırın.
- Ortadaki kısmı Hollanda örgüsü yapın.Toka ile sabitleyin.
5. İkili saç örgüsü
Saçlarını basit ve kolayca şekillendirmek isteyenler için oldukça uygun olan bu model ile modaya ayak uydurabilirsiniz.
- Saçlarınızın ön kısmından saç alarak ikili örgü örün.
- Arka tarafta tel toka ile tutturun.
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Çocuk Saç Örgüsü Modelleri
1. Üç örgü
Kolayca uygulanabilen bu saç örgüsü, çocukların tam da seveceği cinsten.
- Çocuğunuzun saçını üst, orta ve ense olmak üzere üç bölüme ayırın.
- Her bölümü üçlü örgü yapın. Toka takın.
- Yaptığınız örgüleri topuz şeklinde döndürerek bükün.
2. Tek taraflı örgü
Tek tarafa örülmüş saçlar, çocukların yüz güzelliğini ortaya çıkarır. Bu model uzun saçlı kız çocuklarında daha güzel durur.
- Çocuğunuzun saçını tek tarafa doğru tarayın.
- Taradığınız tarafta balıksırtı örgü örün.
3. Balıksırtı örgü
Küçük yaşlardan itibaren babaannelerimize yaptırdığımız ama asla demode olmayan balıksırtı örgü modelini, hem günlük hayatta hem de okul hayatında kullanmak mümkün.
- Çocuğunuzun saçını sprey ile ıslatarak tarayın.
- Başının üst tarafı ile göz hizasından bir tutam saç alın ve üç eşit parçaya bölün.
- İki kez düz örgü ile örün.
- Her defasında kenarlardan azar azar alarak örmeye devam edin.
- Örgü bittiğinde ucuna lastik toka takın.
- Öğrenciler için üst kısma kurdele takmak çok hoş duracaktır.
4. At kuyruğu örgü
Okula giderken derli toplu görünmek isteyen çocuklarınıza bu modeli kolaylıkla uygulayabilirsiniz.
- Çocuğunuzun saçını düzgün bir şekilde at kuyruğu bağlayın.
- Bağladığınız kısımdan küçük bir tutam saç alarak üçlü örgü örün.
- Tokanın etrafında örgünüzü dolayın.
5. Çoklu örgü
Sevimli çocuğunuza bambaşka tatlılık katacak bu modeli okula giderken yaparsanız gün boyu saçları önüne düşüp rahatsız etmeyecektir.
- Çocuğunuzun saçını beşe ayırın.
- Her bölüme toka takın.
- Toka taktığınız her bölümü ikiye ayırın.
- İkişer defa üçlü örgü yapın.
- Tüm saçlarda aynı işlemi yaptıktan sonra arka kısmı toplayarak kurdele takın.
6. Kalp örgü
Küçük kızların severek kullanacağı bu model için saçlar uzun olmalıdır.
- Saçı ortadan ikiye enseye kadar ayırın.
- Saçın tek tarafına normal örgü örer gibi başlayın.
- Burada dikkat edilecek nokta sadece üstten saç almaktır. Ayıca örerken ince ince almaya dikkat edin.
- Hafif hafif dönmeye devam edin. Toka ile tutturun.
- İki tarafta da aynı işlemi tekrar edin.
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Salaş Saç Örgüsü Modelleri
1. Kalın bohem
Yılın en popüler salaş modellerinden biri olan bu saç örgüsünü kullanarak cool bir görünüm elde edebilirsiniz.
- Saçlarınızı tek tarafa tarayın.
- Balıksırtı örün.
- Örgünüzü genişleterek salaş görünüm elde edin.
2. Karışık örgü
Özel davetlere giderken şıklığınızı tamamlayacak bu model tarzınızı ortaya koymanıza yardımcı olacak.
- Ön kısımlardan birer tutam saç alın. İster ikili isterseniz de üçlü örün.
- Üçlü ördüyseniz araları iyice açarak genişletin.
3. Şerit örgüsü
Saçınızın arkasında görünen bu model ile bir prenses kadar iddialı görünebilirsiniz.
- Saçınızı iki kenardan enseye kadar ayırın.
- Ters örgü ile örün. Genişleterek kullanın.
4. Tüm saça örgü
Saçlarında örgü görüntüsünü seven ve rahatına düşkün cool kadınların tercihi olan bu model, sizi sportif gösterir.
- Saçlarınızı tek tarafını mısır örgü ile kalın bir şekilde örün.
- Ön kısımda bir tutam saç bırakın.
- Bıraktığınız kısımı Hollanda örgüsü örün.
5. Açık saça taç örgü
Bu model kuşkusuz uygulandığı herkesi sempatik gösterecektir.
- Sağ ön taraftan bir tutam saç alarak sola doğru tarayın.
- Üçlü örgü ile örün.
- Ancak örgüyü örerken sadece ön kısımdan saç eklemesi yapın.
6. Asimetrik örgü
Bu saç modeli özellikle yaz aylarında oldukça şık duracaktır.
- Saçlarınızın sağ ön kısmından başlayarak ortaya doğru ters örgü yaparak ilerleyin.
- Sol kısma kadar devam edin. Örgüye saç eklemesi yaparken görseldeki gibi tek tarafa alın.
7. Kafes örgü
Saçlarını örmeyi seven ve tüm saçlarının derli toplu görünmesini isteyen kadınların tercihi olan bu model ile görüntünüzde modern bir hava elde edebilirsiniz. Ayrıca sıra dışı ve kolay örgü modeli arayanlardansanız bu model tam size göre.
- Üstten bir tutam saç alın.
- Sıkı bir şekilde saçlarınızı örün.
- Örgüyü yaparken sağdan sola, soldan da sağa alarak örgüye devam edin.
- Uç kısımlarda üçlü normal örgü ile devam edin.
- Lastik toka ile tutturun.
- Saçın tepesindeki küçük tutamı yukarıya doğru çekin.
- Tel toka ile sabitleyin.
8. Düğümlü örgü
Orta uzunlukta saçlara sahip olup tarz görünmek isteyen kadınların çok seveceği bu modelin fark katan tarafı ise düğümünde saklı.
- Saçlarınızı önden iki tutam alarak ikili örgü örün.
- Arka tarafta tokalayın. Örgüleri iç içe geçirerek düğüm görüntüsü elde edin.
9. İç içe yarım örgü
Omzu açık kıyafetlere çok yakışan bu saç modelinin yapımı da oldukça kolaydır.
- Saçınızın iki tarafından da birer tutam saç alarak örgü örün.
- Arka kısmı ise jöle ya da saç köpüğü ile şekillendirin.
10. Saç küpesi
Nostaljik olan bu saç küpeleri yeniden moda oldu.
- Saçlarınızı tek taraftan üçlü örün.
- Saç küpeleriyle süsleyin.
11. Yarım örgü
Saçlarınızın arkasında düzgün görünüm sağlayan bu model oldukça moderndir.
- Saçlarınızı düzleştirin.
- Bir tutam saç alın.
- Bir sağda, bir solda saç ekleyerek ortaya kadar örün.
- Ortaya gelince saç eklemesi yapmayın.
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