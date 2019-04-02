Koldaki sarkmaları önleyen, yağları yakan 8 egzersiz!

DUMBBELL OMUZ PRESİ

Dumbbell omuz presi, deltoid (omuz) kası ve ön kaslar üzerinde etkilidir. Yerde durun ve her bir elinizde halterinizi tutun. Halterinizi omuz yüksekliğine kadar kaldırın. Nefes alın. Avuçlarınızın ileriye dönük olduğundan emin olun. Nefes verin ve dambılınızı yukarıya kaldırın. Küçük bir duraklama yapın nefes alırken tekrar omuz yüksekliğine indirin. 30 kez tekrarlayın.

OVERHEAD TRİCEPS EXTENSİON

Triceps kasları, yani arka kol kasları kollarımızı hem estetik hem de büyük gösteren kas grubudur. Her iki elle, tek dumbbell’ı başın arka bölgesinden yukarı doğru kaldırarak yapılan arka kol egzersizi yapmayı içerir. Dumbbell yerine elastik bir ip de kullanabilirsiniz. Oturarak ya da ayakta yapabilirsiniz. Dirseklerinizi büküb ve halterle başınızın arkasından indirip kaldırın. Dirseklerinizi sabit tutun ve bir saniye bekleyin. Başlangıç pozisyonuna geri dönün ve kollarınızı uzatın. Hareketi 20 kez tekrarlayın.

KOL KASI EGZERSİZİ

Kol kasının oluşmasını sağlayan, üst bedeninizi daha güçlü ve daha formda tutmak için basit ve etkili bir harekettir. Ayaklarınızı kalça genişliğinde açın. Elinize halteri alın kolları dirsekte hafif bir bükülme ile tamamen açın. Halterleri omuzlarınıza doğru getirin indirin ve kaldırın. Duraklayın. Hareketi 30 kez tekrarlayın.