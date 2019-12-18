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Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 14:45 | Son Güncelleme

Almanya'nın Köln kentinde, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma İngiliz yapımı 250 kilogramlık bir bomba bulundu ve etkisiz hale getirildi.

Köln'de İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba bulundu

Köln Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, Porz semtinde bulunan bombanın imha çalışmaları nedeniyle aralarında bir hastane ve huzurevinin de bulunduğu bazı binalar boşaltılarak 3 bin 300 kişi bölgeden tahliye edildi.

Yerel saatle sabah 08.00'den itibaren 500 metrekarelik bir alanda yürütülen çalışmalarda, tahliye edilenler için Stresemann Caddesi'ndeki bir okulda irtibat noktası oluşturuldu. 13 Aralık Cuma günü bulunan İngiliz yapımı 250 kilogram ağırlığındaki bombanın imha çalışmaları sırasında bölgedeki yollar araç trafiğine kapatıldı, tren ve tramvay seferleri durduruldu, hava sahası uçuşlara kapatıldı.

Almanya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma, bir kısmı yerleşim merkezlerinde, patlamamış çok sayıda bomba bulunuyor. Söz konusu bombalar uzmanlarca kontrollü şekilde etkisiz hale getiriliyor.

KAYNAK: AA

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Köln Almanya bomba

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İyiki İzmir'de bulunmamış :))))))
bizim memlekette olsaydi 3300 kişi merakından veya sosyal medya icin oradan ayrilmazlardi
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