Kolombiya'da göstericiler ve polis arasında arbede

BOGOTA (AA) - Kolombiya’da genel grev çerçevesinde düzenlenen protestolar, göstericiler ve polis arasında çatışmaya dönüştü.

Kolombiya’da muhalefet, işçi örgütleri ve öğrenci grupları, hükümetin ulusal kalkınma planı ve ülkede uzun süredir devam eden toplum liderlerine yönelik suikastler karşısında genel grev ilan etti.

Grev çerçevesinde ülkenin başkenti Bogota ile Medellin, Cali, Cartagena, Barranquilla gibi büyükşehirlerde protesto yürüyüşleri düzenlendi.

Bogota’da sendikalar, öğrenci grupları ve yerli topluluklardan oluşan protestocular, farklı bölgelerden harekete geçerek kentin tarihi merkezindeki Bolivar Meydanı’na kadar yürüdü.

Meydanda genel olarak sakin bir havada geçen ve örgüt temsilcilerinin konuşmalar yaptığı mitingin ardından, bazı göstericiler ile polis arasında taşlı sopalı çatışma çıktı.

Polisin göstericilere göz yaşartıcı gaz ve coplu müdahalesi ile sona eren arbedede, 4’ü gazeteci 9 kişi hafif yaralandı.

