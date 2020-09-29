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Kolombiyalı hakimin müstehcen fotoğraflarına soruşturma

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2020 13:27 | Son Güncelleme

Kolombiyalı hakim Vivian Polania online platformda paylaştığı fotoğrafların ardından disiplin cezasıyla karşı karşıya.

Kolombiyalı hakimin müstehcen fotoğraflarına soruşturma

Kullanmadığı giysilerini satmak için müstehcen bulunan fotoğraflar paylaşan hakime soruşturma açıldı.

Yerel bir gazeteye konuşan hakim Vivan Polania kıvrımları sayesinde tasarım markalarından promosyon teklifleri aldığını söyledi.

Ceza hakimi olarak görev yapan Vivian Polania, kamuoyunun yargıya olan güvenini zayıflattığı iddiasıyla şu an soruşturma altında.

La Opinion adlı gazete, 6 Eylül’de hakim hakkında “Vivian Polania Franco, Çok Yönlü Bir Hakim” başlıklı bir röportaj yayınladı. Röportajda Polania, kariyeri ve CrossFit tutkusundan bahsetti.

Vivian Polania çıplak fotoğraflarını online olarak yayınladı.
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Fotoğrafların ardından çok sayıda insanın kendisini takip ettiğini söyleyen Vivian “Çok sayıda takipçiniz olduğunda markalar indirim veya promosyon vermek için sizi aramaya başlar” dedi. Ancak Yüksek Disiplin Kurulu, Polania’nın soruşturulmasını istedi.

Polania, fotoğrafların ardından çok sayıda markadan indirim aldı.
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Vivian Polania
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El Espectador adlı yerel gazetenin haberine göre Disiplin Kurulu, “hizmet eylemi ve sosyal yaşamda halkın güvenini etkileyebilecek faaliyetlerde bulunma, yargı idaresinin onurunu tehlikeye atabilecek davranışlarda bulunma” gibi suçlara karşı Polania’yı soruşturuyor. Soruşturmada özellikle hangi faaliyetler ve davranışların araştırıldığını belirten herhangi bir açıklama bulunmuyor.

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