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Koltuk altı kararmasını silgi gibi ortadan kaldıracaksınız! İşte 8 çözüm yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Koyu koltuk altı, nadiren ciddi bir sağlık sorunudur ve genellikle cildi kalınlaştıran ve koyulaştıran akantozis nigricans olarak bilinen bir cilt rahatsızlığından kaynaklanır. Bununla birlikte, bir kolsuz bluz giymek veya mayonuzla sahilde güneşte bir gün geçirmek istiyorsanız, koyu koltuk altlarına sahip olmak can sıkıcı olabilir.

Koltuk altı kararmasını silgi gibi ortadan kaldıracaksınız! İşte 8 çözüm yolu

Koltuk altlarınızı hafifletmeye yardımcı olmak için, evinizde kolayca bulabileceğiniz ürünleri kullanarak size 8 güzellik bakımı listesi hazırladık.

ELMA SİRKESİ+KARBONAT

2 çay kaşığı elma sirkesi ve 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Köpürmeye başlamalı. Kabarcıklar azaldığında solüsyonu koltuk altı bölgesine uygulayın ve kurumasını bekleyin. Birkaç dakika daha kalmasına izin verin ve ardından soğuk suyla durulayın ve hafifçe vurarak kurutun.
Ne sıklıkla: Gün aşırı (haftada 3 kez)

GÜL SUYU+KARBONAT

Karbonat içerisine gül suyu ekleyerek kıvamlı bir macun yapın. Bu macunu koyu koltuk altlarınıza uygulayın ve 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Ne sıklıkla: Haftada iki kez.

SÜT+ZERDEÇAL+BAL

1 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Macunu koltuk altlarınıza uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ardından durulayın. Ne sıklıkla: Gün aşırı (haftada 3 kez)

ESMER ŞEKER+ZEYTİNYAĞI

3 yemek kaşığı esmer şeker ve 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağını karıştırın. Koltuk altlarınıza uygulayın ve ardından 5 dakika dinlendirin. 5 dakika sonra koltuk altlarınızı ılık suyla temizleyin ve yumuşak bir havlu kullanarak hafifçe kurulayın. Ne sıklıkla: Haftada iki kez

BADEM YAĞI

Birkaç damla badem yağını koyu koltuk altı bölgenize yaklaşık 8-10 dakika masaj yaparak uygulayın. Ne sıklıkla: Günlük

PATATES

Patatesi soyup rendeleyin. Patates suyunu çıkarmak için sıkın. Bu suyu koltuk altlarınıza uygulayın. 15 dakika bekletin ve ardından soğuk suyla durulayın. Ne sıklıkla: Günde iki kez: bir kez sabah ve bir kez gece yatmadan önce

ÇAY AĞACI YAĞI+SU

Bir sprey şişesine bir bardak su dökün. Üzerine 4-5 damla çay ağacı yağı ekleyin ve karıştırmak için şişeyi iyice çalkalayın. Bunu koltuk altlarınıza püskürtün ve kurumasını bekleyin.

Ne sıklıkla: Günlük


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