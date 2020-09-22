Koltuk altı kararmasını silgi gibi ortadan kaldıracaksınız! İşte 8 çözüm yolu

Koltuk altlarınızı hafifletmeye yardımcı olmak için, evinizde kolayca bulabileceğiniz ürünleri kullanarak size 8 güzellik bakımı listesi hazırladık.

ELMA SİRKESİ+KARBONAT

2 çay kaşığı elma sirkesi ve 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Köpürmeye başlamalı. Kabarcıklar azaldığında solüsyonu koltuk altı bölgesine uygulayın ve kurumasını bekleyin. Birkaç dakika daha kalmasına izin verin ve ardından soğuk suyla durulayın ve hafifçe vurarak kurutun.

Ne sıklıkla: Gün aşırı (haftada 3 kez)

GÜL SUYU+KARBONAT

Karbonat içerisine gül suyu ekleyerek kıvamlı bir macun yapın. Bu macunu koyu koltuk altlarınıza uygulayın ve 10 dakika bekletin. 10 dakika sonra soğuk suyla yıkayın ve kurulayın. Ne sıklıkla: Haftada iki kez.

SÜT+ZERDEÇAL+BAL

1 yemek kaşığı süt, 1 çay kaşığı zerdeçal tozu ve 1 tatlı kaşığı balı iyice karıştırın. Macunu koltuk altlarınıza uygulayın. Kurumasını bekleyin ve ardından durulayın. Ne sıklıkla: Gün aşırı (haftada 3 kez)

ESMER ŞEKER+ZEYTİNYAĞI

3 yemek kaşığı esmer şeker ve 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağını karıştırın. Koltuk altlarınıza uygulayın ve ardından 5 dakika dinlendirin. 5 dakika sonra koltuk altlarınızı ılık suyla temizleyin ve yumuşak bir havlu kullanarak hafifçe kurulayın. Ne sıklıkla: Haftada iki kez