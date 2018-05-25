Koltuk altı kararmasının çözümleri nelerdir?

Koltuk altı kararması neden olur?
Normal şartlarda koltuk altı derisi vücudun diğer kalan bölümünde ki deri rengiyle eşit olmalıdır. Fakat bazı nedenlerden dolayı kişilerde koltuk altı kararması meydana gelebilir. Cilt tonunu belirleyen hücrenin adı melanosittir. Vücutta salgılanan melanosit pigment hücresi arttıkça vücudun bazı bölgelerinde kararmalar meydana gelecektir. Bu duruma tıpta Akanthosis Nigricans ismi verilmektedir. Genel olarak genetik yollarla kişiye miras kalan bir hastalıktır. Koltuk altı kararmasının en büyük nedeni olarak görülen bu hastalığın yanı sıra birçok etken de koltuk altı kararmasına sebep olabilmektedir.
Tıraş etmek
Koltuk altının kararmasının diğer bir önemli sebebi de koltuk altını sürekli tıraş ederek cildi
tahriş etmektir. Erkeklerin sürekli olarak yüzlerini tıraş etmesi sonucu cildin kararması da koltuk
altı ile benzerlik gösterir. Cildin hangi kısmı olursa olsun sürekli tıraş edilen bölge de tüyler daha
sert çıkacağından cilt daha koyu bir hal alacaktır.
Hormon sendromları
Polikistik over veya akromegali gibi direkt olarak hormonları etkileyen hastalıklar insülin
düzeylerini kesintiye uğratıp melanin üretimini arttırdığından ciltte kararmaya sebep olacaktır.
Aşırı sürtünme
Koltuk altı sürekli olarak giyilen kıyafetler sebebiyle sürtünme eylemini gerçekleştirdiğinden cildi
tahriş etmektedir. Tahriş edilen cilt, kalınlaşacak ve rengi koyulaşacaktır.
Bakteriler
Vücudun birçok bölgesinde bulunduğu gibi koltuk altında da bakteriler bulunmaktadır. Özellikle
koltuk altı gibi terli bir bölge mikroorganizmalar için çok uygundur. Sürekli terli kalan koltuk
altında oluşan bakteriler ilerleyen zamanlarda Eritrazma olarak tabir edilen cilt hastalığına
sebep olacaktır. Bu da kişide cilt kararmasına ve sürekli kötü kokuya sebep olur.
Obezite
Olması gereken kilonun üzerinde olan kişilerde insülin seviyeside daha yüksek seyretmektedir.
İnsülin seviyesinin fazla olması sebebiyle kişinin cilt pigment hücrelerinde artış gözlenebilir. Bu
da koltuk altı ve diğer karanlık bölgelerde kararmaya ve terlemeye sebep olacaktır.
Koltuk altı kararmasının çözümleri nelerdir?
Koltuk altı kararmalarının asıl çözümü kararmaya neden olan sorunu bulmakta yatar. Fakat
kişiler sorunu bulsa dahi geri dönüşü olmayan bir yola girmişse bu durumda bazı yöntemlere
başvurabilirler.
Evde kürler hazırlayabilirsiniz
Çoğu kişi tarafından bilindiği üzere; limon, salatalık, zerdeçal ve patates gibi doğal ürünler
koltuk altı kararmasına iyi gelmektedir. Tercih edilen sebze veya meyve kesildikten sonra koltuk
altına masaj yapılarak kararma engellenebilir. Bu ürünler doğal antiseptik görevi gördüğünden
kararma, kaşınma ve tahriş sorunlarına çözüm olabilir.
Dermatoloğa başvurabilirsiniz
Özellikle diyabet veya obezite gibi ciddi hastalıklara sahip olan kişiler vücudunun katlanma
bölgelerinde kararmalar fark ediyorsa bir dermatoloğa başvurmalıdır. Koltuk altı kararması
rahatsız edici boyuta ulaşmışsa hekim, tıbbi tedaviye başvurabilir. Genel olarak kullanılan
yöntemler; retinoid kremler, kimyasal peelingler, kalsipotrien tarzı haplar, dermabrazyon gibi
lazer tedaviler olarak sayılabilir.
Yaşamınızda değişiklikler yapabilirsiniz
Koltuk altı kararmasının fazla kilodan, kullandığınız ilaçlardan veya yaptığınız herhangi bir
hatadan oduğunu düşünüyorsanız bu konularda bazı değişiklikler yapabilirsiniz. Düzenli
yürüyüşe çıkabilir, ilaçlarınızın yan etkileri hakkında doktorunuza danışabilir veya koltuk altınızı
sürekli tıraş etmekten kaçınıp başka yollar deneyebilirsiniz.
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