Koltuk altı kararmasının çözümleri nelerdir?

Koltuk altı kararması neden olur? Normal şartlarda koltuk altı derisi vücudun diğer kalan bölümünde ki deri rengiyle eşit olmalıdır. Fakat bazı nedenlerden dolayı kişilerde koltuk altı kararması meydana gelebilir. Cilt tonunu belirleyen hücrenin adı melanosittir. Vücutta salgılanan melanosit pigment hücresi arttıkça vücudun bazı bölgelerinde kararmalar meydana gelecektir. Bu duruma tıpta Akanthosis Nigricans ismi verilmektedir. Genel olarak genetik yollarla kişiye miras kalan bir hastalıktır. Koltuk altı kararmasının en büyük nedeni olarak görülen bu hastalığın yanı sıra birçok etken de koltuk altı kararmasına sebep olabilmektedir. Tıraş etmek Koltuk altının kararmasının diğer bir önemli sebebi de koltuk altını sürekli tıraş ederek cildi

tahriş etmektir. Erkeklerin sürekli olarak yüzlerini tıraş etmesi sonucu cildin kararması da koltuk

altı ile benzerlik gösterir. Cildin hangi kısmı olursa olsun sürekli tıraş edilen bölge de tüyler daha

sert çıkacağından cilt daha koyu bir hal alacaktır. Hormon sendromları

Polikistik over veya akromegali gibi direkt olarak hormonları etkileyen hastalıklar insülin

düzeylerini kesintiye uğratıp melanin üretimini arttırdığından ciltte kararmaya sebep olacaktır. Aşırı sürtünme Koltuk altı sürekli olarak giyilen kıyafetler sebebiyle sürtünme eylemini gerçekleştirdiğinden cildi

tahriş etmektedir. Tahriş edilen cilt, kalınlaşacak ve rengi koyulaşacaktır. Bakteriler Vücudun birçok bölgesinde bulunduğu gibi koltuk altında da bakteriler bulunmaktadır. Özellikle

koltuk altı gibi terli bir bölge mikroorganizmalar için çok uygundur. Sürekli terli kalan koltuk

altında oluşan bakteriler ilerleyen zamanlarda Eritrazma olarak tabir edilen cilt hastalığına

sebep olacaktır. Bu da kişide cilt kararmasına ve sürekli kötü kokuya sebep olur. Obezite Olması gereken kilonun üzerinde olan kişilerde insülin seviyeside daha yüksek seyretmektedir.

İnsülin seviyesinin fazla olması sebebiyle kişinin cilt pigment hücrelerinde artış gözlenebilir. Bu

da koltuk altı ve diğer karanlık bölgelerde kararmaya ve terlemeye sebep olacaktır.